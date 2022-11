Carregar reprodutor de áudio

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, minimizou qualquer sugestão de que a falta de competitividade e o 'fim' antecipado da batalha pelo título mundial de 2022 afetará o interesse nas corridas que restam ainda neste ano e para o futuro da categoria.

Em contraste com o final 'apoteótico' do ano passado em Abu Dhabi, Max Verstappen conquistou o campeonato mundial de 2022 em Suzuka com quatro rodadas ainda por disputar, enquanto sua equipe Red Bull garantiu a versão de construtores corrida seguinte, nos EUA.

Domenicali diz que ainda há muito interesse nas corridas restantes de 2022 e insiste que não haverá impacto negativo nos negócios da F1. Ele também está confiante de que a luta do próximo ano será mais competitiva e potencialmente irá para o último 'round' mais uma vez.

“Bem, na verdade, não vemos nenhum tipo de risco”, disse ele quando perguntado em uma ligação com analistas de Wall Street se a falta de um confronto pelo título seria ruim para as finanças da categoria. “Em primeiro lugar, temos a última corrida com ingressos esgotados e os números são muito bons. A atenção será direcionada, é claro, para outras lutas pela perspectiva esportiva. Isso faz parte das corridas.

“E gostaria de acrescentar, se me permite, estamos totalmente positivos sobre o impacto que a mudança de regulamentação trouxe este ano e não podemos deixar de comentar o fato de que uma equipe, mais especificamente neste caso a Red Bull, ou Max Verstappen, fez um trabalho incrível. Talvez algumas outras equipes não tenham aproveitado as oportunidades certas."

“Mas o que vimos na pista são corridas roda a roda. Isso é o que queríamos. Estou totalmente confiante de que ano que vem a luta na pista chegará até o final do calendário e como você verá, nas últimas corridas, no lado esportivo há muita atenção.

“Existe uma luta das equipes por posições em relação à perspectiva financeira. Haverá muito interesse em jogo no Brasil e em Abu Dhabi."

Domenicali também rebateu qualquer sugestão de que problemas econômicos na Europa possam afetar as vendas de ingressos da F1 e, portanto, a receita em 2023.

“Primeiro de tudo, sendo um campeonato mundial, podemos espalhar pelo mundo o risco de ter esse tipo de situação para gerenciar”, disse ele. “Por outro lado, o fato de termos acordos de longo prazo reduzirá a exposição a esse risco. O que posso compartilhar com vocês é que já vemos um número incrível de pré-inscrições com relação à emissão de ingressos do próximo ano.

“Este é um bom sinal que estamos vendo principalmente na Europa, onde está claro que esta recessão está ocorrendo. Mas acho que a maneira como estamos estruturados, a maneira como fizemos os negócios, nos permitirá avançar nessa direção. Portanto, eu diria que esta situação atual nos permite pensar que devemos ser otimistas neste contexto. Claro, nós monitoramos, mas é isso que vemos hoje."

