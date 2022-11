Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira, o RETA FINAL aborda a expectativa pelo GP de São Paulo, penúltima etapa da temporada 2022 da Fórmula 1. O Motorsport.com cobrirá a corrida 'in loco' e te atualiza sobre os fatos que antecedem a prova, inclusive a homenagem a Lewis Hamilton na Câmara dos Deputados, onde o piloto britânico da Mercedes recebeu o título de cidadão honorário do Brasil.

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel, Guilherme Longo e Isa Fernandes, todos repórteres do Motorsport.com.

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: