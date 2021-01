A Ferrari tem como principal objetivo para a temporada 2021 da Fórmula 1 começar a sair do buraco em que se enfiou em 2020 com o problemático SF1000. A equipe promete atualizações no carro e um novo motor para voltar a lutar por pódios pelo menos. E para o novo CEO da F1, Stefano Domenicali, ele e as equipes de ponta do grid mal podem esperar para ter a Ferrari novamente na luta.

Domenicali tem um interesse especial pelo caso da Ferrari por já ter integrado a estrutura, atuando como chefe de equipe entre 2007 e 2014, substituindo Jean Todt. E a trinca dos cargos mais importantes do esporte na atualidade ainda conta com mais um ex-Ferrari: além do CEO da F1 e do Presidente da FIA, o diretor esportivo Ross Brawn foi diretor técnico da Scuderia entre 1997 e 2006.

Mas a Ferrari enfrenta um desafio pela frente: com o regulamento restrito por conta do impacto financeiro causado pela pandemia no esporte, a equipe só pode fazer um certo número de evoluções. Por isso a equipe nem considera voltar a lutar por vitórias em 2021, deixando esse objetivo para 2022.

Além de problemas no projeto, a grande pedra no sapato da Ferrari em 2020 foi o motor, que registrou uma grande perda de potência em relação às rivais, deixando o modelo muito comprometido na velocidade de reta, tornando um dos principais pontos fracos do carro. Com isso, a equipe teve seu pior resultado em décadas na F1, terminando apenas na sexta colocação no Mundial de Construtores.

Porém, essas condições não impedem Domenicali de seguir torcendo por uma rápida volta à forma da equipe.

"Diferente do que vimos no ano passado, todos precisamos que a Ferrari seja competitiva", disse Domenicali em entrevista à emissora italiana Sky 24. "Precisamos da volta da Ferrari, apesar de imaginar que neste momento seria algo complicado".

"Estou convencido que as coisas irão melhorar, apesar de que isso não será fácil porque o regulamento está estável. Eles podem trabalhar um pouco na unidade de potência para reduzir a diferença que tiveram no ano passado".

"Agora, espero ver a Ferrari mais próxima da luta de novo. Acredito que Toto Wolff e Christian Horner também desejam que seja bem sucedida, para termos um espetáculo mais atraente para o mundo todo".

