Dr. Dino Altmann é eleito presidente da Comissão Médica da FIA

O Dr. Dino Altmann, diretor-médico do GP do Brasil de F1, foi eleito nesta quarta-feira como novo presidente da Comissão Médica da instituição. Dino substituirá o francês Gérard Saillant. Ele foi escolhido pelo presidente da FIA, Jean Todt, e aprovado pelo Conselho Mundial.

“Foi uma honra. Antes de mim, os médicos que ocuparam esse cargo foram o Gérard Saillant e Sid Watkins, duas grandes referências”, comentou Altman.

A carreira de Dr. Dino está diretamente ligada à etapa brasileira da Fórmula 1. Em 1990, ele ficou na ambulância durante a prova; no ano seguinte fez parte da equipe de extração (responsável pela retirada do piloto do cockpit em caso de acidente); em 1992 ficou no centro médico e na equipe de atendimento de pista. Desde 2001 é diretor-médico do GP em Interlagos organizado pela Interpub. Atualmente, Dino é vice-presidente da Comissão Médica, há três anos, e sua gestão na presidência começará em janeiro.

“A presidência da Comissão Médica não impedirá que eu permaneça como diretor-médico da prova de Interlagos quando estarei completando 20 anos nesse cargo. Tenho um grande carinho por esta função”, diz Altmann que está na Europa participando de reuniões e se preparando para a nova missão.

Ao lado de Gérard Saillant, Dino Altmann continuará integrado também à subcomissão médica que cuida especificamente do protocolo e demais medidas de segurança sobre a Covid-19. Ele considera que o trabalho realizado em 2020 teve bons resultados e prevê que os cuidados deverão ser mantidos em 2021.

