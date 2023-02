Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin anunciou nesta terça-feira (21) que Felipe Drugovich estará nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein.

O brasileiro estará ao lado de Fernando Alonso na próxima quinta-feira, indo para a pista pela manhã e o espanhol à tarde. O restante da programação ainda será divulgada pelo time.

Isso tudo ocorre porque Lance Stroll, companheiro titular de Alonso, se envolveu em um acidente de biclicleta, impedindo do canadense de estar presente no AMR23 nos próximos dias. A equipe espera que ele esteja disponível para a abertura do campeonato, também no Bahrein.

A Aston Martin tem também à sua disposição Stoffel Vandoorne, mas o belga estará envolvido com o ePrix da Cidade do Cabo da Fórmula E neste fim de semana.

A quilometragem da pista de Sakhir dará a Drugovich a chance de se atualizar, o que será útil caso ele seja obrigado a correr no carro no Bahrein, ou mesmo em qualquer estágio deste ano. Também o ajudará com a correlação com o simulador da equipe, no qual o brasileiro conduzirá ao longo da temporada. Drugovich teve sua primeira experiência com a Aston Martin quando guiou o AMR22 no TL1 em Abu Dhabi no ano passado, e ele também esteve no teste de jovens pilotos no mesmo local.

