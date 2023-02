Carregar reprodutor de áudio

O passo agressivo que a Aston Martin deu com seu novo carro de Fórmula 1, aliado à chegada de Fernando Alonso, deixou os concorrentes atentos ao seu potencial.

De fato, a narrativa em torno da equipe de Silverstone hoje em dia é mais sobre quando começará a vencer em F1, e não se vai vencer.

Com seu novo piloto de estrela, os frutos de sua unidade de recrutamento pagando com seu design AMR23, uma nova fábrica quase terminada e o apoio de um enorme investimento de Lawrence Stroll, todos os elementos certos parecem estar se encaixando para esse empurrão à frente.

Como o próprio Alonso comentou no lançamento da semana passada: "Há algo acontecendo nesta equipe que torna as coisas especiais.

"Você precisa do investimento e precisa do talento na F1. Temos o investimento, temos as instalações e o talento. Portanto, é apenas uma questão de tempo".

Mas, embora haja um senso silencioso de otimismo em Silverstone sobre suas chances de avançar em 2023 após uma campanha bastante difícil de 2022, há igualmente algum realismo sobre a jornada pela frente.

Assim como a rival do meio de grid, a McLaren aceitou que não pode esperar desafiar as três principais equipes até começar a colher os benefícios de um novo túnel de vento e simulador, o mesmo acontece com o Aston Martin, atento às suas próprias limitações de infraestrutura.

O novo diretor técnico Dan Fallows, que tem muita experiência no que é necessário para vencer o campeonato após seus muitos anos na Red Bull, é incentivado por muitos dos elementos que ele encontrou no Aston Martin.

No entanto, com as principais equipes ainda se beneficiando dos legados de infraestrutura construídos quando não havia limite de custo, permanecem lacunas que simplesmente não podem ser fechadas de um inverno para o outro.

"Definitivamente, temos as instalações para serem competitivas", disse Fallows. "Mas temos que ser realistas de que não estamos no mesmo nível de algumas das principais equipes, e digo isso do ponto de vista das instalações e não da experiência. Acho que somos muito fortes nesse sentido.

"Por exemplo, fiquei muito impressionado com o nível geral de especialização que tivemos na equipe quando entrei.

"Os principais bits que estão faltando são o túnel de vento, que estamos claramente olhando. Temos muita sorte em usar o túnel de vento da Mercedes no momento. Mas há limitações nisso.

"Não há substituto para ter o seu próprio e a flexibilidade de testar da maneira que você deseja.

"Isso nos impede da maneira como queremos? Absolutamente não. Mas eles são essenciais para os ganhos de desempenho sustentados no futuro? Sim, e é isso que precisamos pressionar."

A Aston Martin estima que os maiores elementos de sua atualização de infraestrutura, incluindo seu túnel de vento e simulador, estarão prontos até o final da temporada de 2024.

Isso significa que o potencial de influenciar as atualizações para o carro de 2025 antes da tecnologia chegar pode ajudar a fornecer toda a sua contribuição em seu carro de 2026.

Três temporadas de distância podem parecer uma eternidade, mas o tempo voa muito rapidamente na F1. E os chefes da Aston Martin são claros de que a coisa mais importante agora é progredir ano após ano, não apenas sentar e esperar por momentos melhores a longo prazo.

"Somos realistas sobre o quão fortes são nossos concorrentes e, dissemos antes, temos muito respeito por eles. Eles são muito, muito fortes.

"Mas, tendo dito isso, é claramente nosso objetivo seguir em frente. Se pudermos saltar alguns desses lugares no futuro, ficaremos absolutamente encantados com isso.

"O principal do nosso ponto de vista é mostrar que uma progressão constante ano a ano, para mostrar que este projeto está avançando da maneira certa".

Se bons resultados não fossem possíveis até 2026, você duvidaria que alguém como Alonso teria se comprometido com o projeto. Ele vê o espaço, no entanto, para uma marcha em frente.

Sim, ele está ciente de que nem tudo está em vigor agora, mas ele claramente acredita que há o suficiente para fazer a diferença imediatamente.

"Na nova fábrica, o novo túnel de vento, com certeza levará tempo", admitiu o bicampeão mundial. "Este é mais um benefício de longo prazo que você verá.

"Mas, a curto prazo, você verá também com o carro novo, que há outras coisas que já são visíveis sobre como a equipe pode crescer rapidamente. Então, vamos ver, há muitas coisas certas.

"Na F1 não há atalhos. Você precisa do investimento e precisa do talento na fábrica. Este projeto é muito ambicioso no momento e tem muitas coisas a provar, mas muitas coisas para passar por nos próximos anos.

"Eu sei que meu tempo não é ilimitado ao volante, mas tentarei tornar esse processo o mais curto possível e ajudar a equipe o máximo que puder".

