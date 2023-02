F1: Seidl diz que Sauber deve se tornar “equipe desejável”

Carregar reprodutor de áudio

O novo CEO do Grupo Sauber na Fórmula 1, Andreas Seidl, disse que o time suíço deve se tornar uma “equipe desejável” à medida que se aproxima da transição para a aquisição da Audi em 2026.

A equipe está operando sob o emblema da Alfa Romeo pela última temporada em 2023 e deve voltar a usar o nome de chassi Sauber por dois anos antes da chegada oficial da Audi na série.

Seidl disse que quer que a Sauber aumente seu nível de competitividade nas pistas e, ao mesmo tempo, torne-se mais atraente para pilotos, membros, patrocinadores e fãs.

“Todas as áreas do grupo estão crescendo e queremos continuar essa trajetória no curto, médio e longo prazo”, disse ele em um material de imprensa emitido pela Sauber.

“A equipe mostrou suas capacidades por meio de crescimento contínuo e sucesso esportivo ao longo dos anos, tanto na pista quanto fora dela. Nossa visão em Hinwil para o futuro é clara - queremos seguir em frente e, finalmente, nos tornar uma equipe capaz de lutar por pódios e vitórias.

“Queremos nos tornar uma equipe desejável, onde as pessoas querem estar – membros, pilotos e parceiros. Queremos nos tornar um time que os torcedores queiram seguir. Meu foco, junto com a equipe, é elaborar, implementar e executar um plano claro de como chegar lá.”

Sobre o envolvimento da Audi, ele disse: “É muito significativo porque dá a todos na Sauber estabilidade e uma direção clara.

“Como grupo, sabemos que temos um grande futuro pela frente, ao mesmo tempo, todo o nosso foco está no aqui e agora, no desempenho de curto prazo na próxima temporada com a Alfa Romeo e na continuidade de nossa parceria de sucesso com a Ferrari para nos próximos três anos”.

Como CEO, o foco de Seidl está na visão geral de construir toda a organização para 2026 e, como tal, ele entregou as responsabilidades do dia a dia ao diretor administrativo Alessandro Alunni Bravi, que foi nomeado representante da equipe.

Este último trabalhará com o chefe de engenharia e operações da pista, Xevi Pujolar, e o diretor esportivo, Beat Zehnder.

Expandindo seu próprio papel, Seidl disse: “A F1 é o foco principal do Grupo Sauber, então é claro que estarei envolvido e quero contribuir com minha experiência. Mas quero que minha equipe de liderança administre as coisas diariamente.

"Eles são um grupo forte de pessoas, em quem confio, e vou capacitá-los e dar-lhes tudo o que precisam.

“Vou participar de algumas corridas, mas as bases do sucesso na F1 estão na fábrica, e é aí que estará meu foco imediato.

“A estrutura que implementamos joga com os pontos fortes dos indivíduos envolvidos. E me permite, como CEO, focar no futuro estratégico do Grupo Sauber e da equipe. A forte equipe de liderança, na pista e na sede, é projetada para eficiência e para dividir as tarefas entre diferentes indivíduos com responsabilidades claras”.

Seidl, que estava com a Sauber na era da BMW, diz que ainda está se firmando em Hinwil.

“Estou dedicando meu tempo agora para conhecer o máximo de pessoas possível, construir relacionamentos e entender como a equipe funciona.

"Em todas as minhas conversas, quero entender onde estão os pontos fortes e fracos da organização e onde estão localizadas as lacunas para as equipes que estão à nossa frente."

