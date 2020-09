A Ferrari não foi a única equipe que teve um GP da Itália de Fórmula 1 para esquecer. A Red Bull também teve diversos problemas na prova, com Max Verstappen abandonando e Alex Albon terminando fora da zona de pontuação. Após a prova, a dupla lamentou o fato da corrida ter sido marcada por problemas.

Logo no início da corrida, Albon sofreu um toque de Pierre Gasly e, segundo o tailandês, isso acabou afetando sua prova.

"Não sei a extensão dos danos, mas sim, tivemos", disse à Sky Sports F1. "Então vou checar com o pessoal. Foi uma corrida longa para nós e eu não tinha nenhuma aderência. Definitivamente tivemos danos. Não foi uma corrida divertida".

Para Albon, a prova não reflete a realidade do carro da Red Bull e afirmou que o momento é de focar na próxima corrida.

"Não, obviamente não reflete a realidade do carro. Foi um final difícil para nós como equipe e, sem essas circunstâncias, já sabíamos que seria difícil. Não foi um bom dia para nós, mas foi um dia melhor para a AlphaTauri e eles merecem os parabéns. Vamos agora focar em Mugello".

Verstappen, que largou em quinto, disse que foi a saída ruim que estragou sua corrida.

"A largada foi ruim e aí ficamos preso no trem, com vários carros podendo abrir o DRS, então não tinha como passar, apenas seguir. No começo até tudo bem, mas foi a largada que estragou nossa corrida".

"Na relargada após a bandeira vermelha eu tive um problema com o motor logo no começo. Não sei exatamente o que aconteceu, mas tive que abandonar a prova".

