Correndo em casa, a Ferrari teve um GP da Itália de Fórmula 1 para esquecer. A equipe já não vinha na melhor forma no final de semana e ambos os pilotos abandonaram: Sebastian Vettel com problemas nos freios e Charles Leclerc com um forte acidente na Parabolica. Após a prova, os pilotos e Mattia Binotto lamentaram os resultados negativos.

Perguntado se esse final de semana seria o seu pior pesadelo, Vettel reforçou que a equipe está se esforçando para ter o melhor resultado possível na temporada.

"Não sei... é muito difícil para nós esse momento como equipe", disse Vettel à Sky Sports F1. "Mas estamos em uma posição de lutar para buscar o melhor resultado possível no final da temporada. Temos muitas corridas pela frente e muitas coisas para tentar entender, então temos que manter o foco".

"Se eu pudesse escolher, não gostaria de estar aqui, preferia estar no carro, correndo e não no fundo do grid. Mas, algumas vezes, você não consegue escolher e tem que lidar com o que tem no momento. Agora é o que temos, então precisamos manter a cabeça erguida mesmo em meio à dificuldade".

Sobre ser a última corrida em Monza pela Ferrari, Vettel disse que é melhor que os fãs não estivesse presentes para acompanhar.

"Acho que esse ano é muito diferente e, provavelmente, por isso, é melhor que não tenhamos fãs. A vida é assim, sempre depende de onde você está, e acho que mesmo nesse momento profissional não há muitas coisas boas, mas há sempre pontos positivos, é sempre uma questão de como você aborda".

"Certamente é difícil para todos nós porque nosso foco é o carro e a corrida, especialmente em Monza, mas temos que manter nosso foco e já pensar na próxima semana, olhando para os pontos positivos, mesmo que sejam poucos".

Vettel espera que Mugello seja pelo menos um pouco melhor do que foi Monza.

"É claro que, em termos de expectativas, vocês podem ver onde estamos, e não estamos esperando uma melhora grande. Mas nas últimas corridas sofremos mais para dar o nosso melhor com o carro e em Mugello talvez estaremos um pouco melhor. Mas isso não significa que vamos lutar pelo pódio".

"Temos que sermos realistas, as expectativas são baixas mas, com sorte, teremos um final de semana mais tranquilo, sem problemas. Esse seria um bom começo, pelo menos para mim".

Já Charles Leclerc apenas focou em explicar o que aconteceu no momento de sua batida.

"Eu perdi o controle do carro. Foi minha culpa, e a corrida foi muito difícil, para ser honesto. Eu sofri um pouco com o primeiro jogo de pneus, e achei que tínhamos dado azar com o safety car, mas com o pit lane fechado, acabamos dando sorte!".

"Mas, com os pneus duros, eu estava sofrendo demais. Eu tentei dar o meu melhor, mas perdi o controle na Parabolica e acabei batendo".

O chefe da equipe, Mattia Binotto considerou o GP da Itália a "pior conclusão possível" para um final de semana que já vinha ruim.

"Certamente, essa é a pior conclusão possível para um final de semana difícil. Não terminar a corrida é ainda pior que a performance ruim, especialmente para Seb devido à falta de confiabilidade do carro".

"Acho que é difícil ficar animado para as próximas etapas, mas todas essas questões são lições que nos ensinam alguma coisa e vamos garantir que, no futuro, vamos continuar progredindo".

"Certamente sabíamos que Spa e Monza seriam difíceis para nós, mas eles são os piores. Com sorte, o próximo será um pouco melhor mas, no final, acho que a performance do carro atual está longe do que esperávamos".

"Mas, novamente, acho que é mais importante para nós termos a certeza de que estamos progredindo em termos de desenvolvimento do carro".

