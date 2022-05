Carregar reprodutor de áudio

Ex-chefão da Fórmula 1, o britânico Bernie Ecclestone, de 91 anos, foi preso por porte ilegal de armas no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e precisou pagar fiança para ser liberado e viajar para a Suíça, onde também tem residência.

Tudo aconteceu na noite desta quarta-feira, às 21h30, quando o antigo CEO da categoria máxima do automobilismo embarcava em voo particular para o país europeu, informou o GE. O raio-x detectou na bagagem uma pistola LWSeecamp calibre 32 sem documentação no bolso de uma camisa.

Segundo a publicação, a arma estava sem carregador e sem munição. Após pagamento de fiança de R$ 6 mil, o dirigente foi liberado para seguir viagem. "Após receber voz de prisão, Ecclestone foi conduzido até a 4ª Delegacia de Apoio ao Turista (Deatur) da Polícia Civil no aeroporto. Ele alegou ser proprietário da arma de forma irregular, mas alegou não ter conhecimento que estava em sua bagagem pessoal."

"Em seguida, a autoridade policial determinou a prisão do ex-dirigente, que só foi liberado mediante pagamento de fiança. Ecclestone disse que comprou a pistola de um mecânico da Fórmula 1 há cinco anos. A arma seria mantida em sua fazenda no interior de São Paulo."

Após polêmica, Sergio Mauricio comenta 'treta' no Twitter, explica "mimimi" e manda recado a haters

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: