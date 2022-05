Raikkonen retorna à NASCAR para etapa de Watkins Glen; saiba mais

Carregar reprodutor de áudio

Campeão mundial da Fórmula 1 em 2007 com a Ferrari e piloto da categoria máxima do automobilismo até o fim da temporada passada com a Alfa Romeo, Kimi Raikkonen fará um retorno à NASCAR para disputar a etapa de Watkins Glen da Cup Series, em 21 de agosto.

Será a primeira corrida do finlandês desde sua aposentadoria definitiva da F1. Ele pilotará pela equipe Trackhouse Racing na tradicional pista norte-americana guiando um Chevrolet Camaro ZL1, tendo como companheiros Daniel Suárez e Ross Chastain. A princípio, ele correrá apenas esta prova, já que a iniciativa faz parte do programa Project91 da própria equipe, que promete trazer outros pilotos de renome internacional para corridas na NASCAR.

Raikkonen, aliás, já tem história na NASCAR, tendo competido em uma etapa da Nationwide Series (atual Xfinity Series, que é o segundo principal campeonato da categoria após a Cup) e uma da Truck Series (o terceiro principal campeonato) em 2011 com a Kyle Busch Motorsports.

Kimi Raikkonen Photo by: Getty Images

Foi justamente no período sabático do finlandês na F1, da qual ele saiu em 2009 e à qual retornou em 2012, pela Lotus. Entrementes, além das provas na NASCAR, Raikkonen disputou o Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Na nova empreitada no automobilismo norte-americano, o veterano de 42 anos deixou claro que não pretende correr "de maneira muito séria". "É apenas uma corrida, então fez sentido para todos. Sempre gostei quando fiz minhas poucas corridas [nos EUA]", explicou com exclusividade ao Motorsport.com. "Espero que tenhamos uma boa corrida e bastante diversão. Obviamente é um carro novo, mas tenho certeza que vamos dar um jeito", completou Raikkonen.

