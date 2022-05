F1 - Pérez: “Red Bull disse que daria a minha posição de volta”

Carregar reprodutor de áudio

O GP da Espanha de Fórmula 1 desenrolou as primeiras grandes tensões internas na Red Bull nesta temporada 2022. Sergio Pérez não gostou do fato de sua equipe ter tirado dele a oportunidade de vencer a corrida em Barcelona.

O mexicano terminou em segundo, dando a primeira posição a Max Verstappen, e a equipe "recompensou" sua generosidade ao lhe dar um novo conjunto de pneus na parte final da corrida. Com isso, fez a volta mais rápida e ganhou um ponto extra.

Após a corrida, o piloto disse que estava satisfeito com o sucesso da Red Bull, mas que eles ainda tinham que discutir o incidente. Após a corrida, ele também revelou que havia recebido informações de que ele teria seu lugar de volta após abrir para Max Verstappen.

Pérez foi questionado pelos repórteres sobre se ele achava que o episódio custaria sua vitória na corrida, o mexicano pensava que a maré fosse mudar para o lado dele, já que tinha estratégia diferente de Verstappen. No entanto, ele acrescentou que a estratégia duas paradas não foi uma boa escolha. "Obviamente, quem escolheu as três paradas foi melhor. Se eu tivesse escolhido isso, eu teria vencido a corrida. Max gostou, mas quando o deixei ir, não sabíamos disso", disse.

"No primeiro stint, senti que poderia ter tentado ultrapassar Max e George um pouco mais rápido, assim a tática de duas paradas poderiam funcionar, mas eu provavelmente não teria ritmo suficiente", admitiu.

"Claro que é um grande resultado para a equipe, ainda estamos no começo da temporada e estamos fazendo um bom progresso. Só precisamos esclarecer algumas coisas internamente, mas não estou particularmente preocupado com nada", disse Pérez.

