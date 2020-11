Piloto da Racing Point até o fim da temporada 2020, o mexicano Sergio Pérez ainda não sabe se fica na Fórmula 1. O competidor realizou uma entrevista coletiva virtual marcada por problemas técnicos nesta segunda-feira e reforçou o que já tinha dito sobre seu futuro.

Pérez destacou que seu 'plano A' é esperar por um contato da Red Bull para ser companheiro de equipe do holandês Max Verstappen em 2021. Como já havia afirmado, o mexicano admitiu que o 'plano B' é tirar um ano sabático caso fique sem vaga na F1 no próximo campeonato.

O piloto, porém, destacou que tem "opções para voltar à F1 em 2022". Assim, caso não esteja no grid em 2021, Pérez tiraria um tempo para refletir e decidir se embarca em algum projeto para 2022, conforme dito pelo próprio mexicano. Ele também tem oferta para ser reserva.

"Tem essa possibilidade, mas tenho que discutir. Existe a possibilidade disso em uma das maiores equipes da F1. Porém, não estou muito convencido de viajar para todas as corridas sendo reserva e ficar longe da minha família sem correr nesse estágio da minha carreira."

Pérez, de 30 anos, fez sua primeira temporada na F1 em 2011, na Sauber, equipe pela qual também correu em 2012. Passou pela McLaren em 2013 e se juntou à Force India no ano seguinte, passando pela transformação do time em Racing Point.

