AO VIVO: Acompanhe a classificação da Porsche Cup em Interlagos

O sábado da Porsche Cup Brasil em Interlagos já começa com muita emoção! A classificação das classes Carrera Cup e Sprint Challenge prometem muita emoção na pista paulista.

A sessão define o grid de largada da primeira corrida do fim de semana, que acontece ainda na tarde deste sábado. Primeiro, vai à pista a Carrera Cup, seguido da Sprint Challenge.

A classificação segue o seguinte sistema: primeiro, os pilotos das classes vão à pista separados em suas subdivisões, Rookie, Sport e Geral. Depois, seguem para a disputa da pole position os dez melhores colocados na classificação geral.

Confira a classificação da Porsche Cup em Interlagos:

