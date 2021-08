Em meio à guerra na F1, Red Bull contrata engenheiro ex-Mercedes

A "guerra" entre Red Bull e Mercedes segue nos bastidores: a equipe de Milton Keynes agora contratou Owen Jones, que ocupava o cargo de chefe de engenharia da montadora alemã até pouco tempo atrás, de acordo com o site RacingNews365. O movimento vem pouco depois de Ben Hodgkinson, ex-engenheiro de desenvolvimento da rival, também se juntar ao time para ser o novo diretor técnico da fabricação de motores a partir de 2022.

O novo integrante fazia um ano sabático na Fórmula 1, após pausa em 2020, até receber a proposta. A partir da próxima temporada, a escuderia austríaca receberá a tecnologia da Honda e produzirá suas próprias unidades de potência e, por isso, recruta profissionais que ajudem nessa missão, além de "dar um golpe" na principal adversária pelo título.

Jones foi um dos responsáveis pelo motor híbrido dominante da Mercedes, pois fez parte da criação, junto a Andy Cowell, dos componentes da atual era da categoria, dominada pela equipe. Ele será peça-chave para a Red Bull, por poder compartilhar seu conhecimento sobre a rival, mas ainda não sabe a posição oficial que terá no time.

O desenvolvimento das atuais unidades de potência da F1 será congelado por três anos a partir de 2022, quando haverão grandes mudanças no regulamento que podem mudar a atual hierarquia do campeonato.

F1 AO VIVO - FIASCO NA BÉLGICA: tudo sobre a corrida que NÃO ACONTECEU em Spa; Rico Penteado analisa

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: