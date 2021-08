Chegamos ao momento do retorno de Zandvoort à Fórmula 1! Neste final de semana, Max Verstappen correrá pela primeira vez em casa pelo mundial, disputando a primeira edição do GP da Holanda em 36 anos. E além de ter o apoio da torcida, mesmo sem sabermos a quantidade, o holandês chega para a 13ª etapa em busca de retomar a liderança do Mundial.

Após o fiasco do GP da Bélgica deste domingo, Verstappen foi declarado o vencedor da prova de 03min42s de duração, recebendo 12,5 pontos pela vitória, metade do que é normalmente distribuído, contra 7,5 de Lewis Hamilton, classificado em terceiro.

Com isso, a diferença que era de oito pontos após o GP da Hungria, cai para apenas três, enquanto a Mercedes também se mantém na frente entre os Construtores, com sete a mais que a Red Bull.

E apesar de correr com a torcida local, Verstappen ainda não sabe o quanto terá de seu exército laranja nas arquibancadas de Zandvoort, com uma indefinição ainda no ar devido às mudanças nas normas holandesas para eventos de grande porte devido à ameaça da variante Delta da Covid-19.

O GP da Holanda estava programado para retornar ao Mundial no ano passado, mas a etapa foi cancelada devido à pandemia da Covid-19, com a organização querendo que o retorno da prova aconteça apenas com público presente.

Confira a programação do GP em Zandvoort, que terá novamente a Fórmula 3 e a W Series nas preliminares, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Classificação Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 08h50 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h35 Bandsports Corrida 2 Sábado 12h55 Bandsports Corrida 3 Domingo 05h45 Bandsports W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-Feira 11h30 Corrida Sábado 11h30 SporTV

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

