Virginia "Ginny" Williams - GP da Grã-Bretanha, 1986 1 / 9 Foto de: David Phipps A primeira mulher a subir no pódio da F1 foi a esposa de Frank Williams e mãe de Claire. Ela foi receber o troféu de construtores pela equipe no GP da Grã-Bretanha, em Brands Hatch em 1986. Ela foi a representante porque Frank ainda estava internado após o acidente que o deixou tetraplégico.

Gill Jones - GP do Bahrein de 2013 2 / 9 Foto de: Sutton Motorsport Images Passaram-se 27 anos antes que uma mulher voltasse a subir no pódio receber um troféu de construtores. O feito ficou com Gill Jones, chefe de operações eletrônicas da Red Bull, que representou a equipe no GP do Bahrein de 2013, após a vitória de Sebastian Vettel.

Kim Stevens - GP de Abu Dhabi de 2015 3 / 9 Foto de: XPB Images Desde 2015, a presença de mulheres tem sido mais constante devido à Mercedes. Tudo começou no final da temporada daquele ano, quando a americana Kim Stevens, engenheira de aerodinâmica da montadora alemã, subiu ao pódio representando a equipe no GP de Abu Dhabi

Victoria Vowles - GP dos Estados Unidos de 2016 4 / 9 Foto de: Pirelli Menos de um ano depois, a Mercedes escolheu Victoria Vowles, diretora de serviços a parceiros da equipe, membro da área de marketing, como representante para recolher o troféu de construtores no GP dos Estados Unidos, após uma dobradinha da equipe, com Hamilton na frente

Marga Torres - GP do Canadá de 2019 5 / 9 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Infelizmente, passaram-se quase três anos para que uma mulher voltasse a subir no pódio da F1. E foi a própria Mercedes que quebrou esse período, ao enviar a engenheira de motor do carro de Lewis Hamilton, Marga Torres, para receber o troféu após a polêmica vitória do hexacampeão no GP do Canadá de 2019, marcada pela punição a Sebastian Vettel

Hannah Schmitz - GP do Brasil de 2019 6 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A partir do GP do Brasil do ano passado, as mulheres se tornaram presença constante nos pódios, estando presentes nas quatro corridas realizadas desde então. Quem abriu essa sequência foi a inglesa Hannah Schmitz, que atua como estrategista-sênior da Red Bull. Ela subiu ao pódio no GP do Brasil após a vitória de Max Verstappen

Britta Seeger - GP de Abu Dhabi de 2019 7 / 9 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Na etapa final da temporada 2019, Britta Seeger, membro da diretoria de vendas e marketing da montadora e da equipe de F1 foi receber o troféu de construtores no GP de Abu Dhabi após a vitória de Lewis Hamilton

Holly Chapman - GP da Áustria de 2020 8 / 9 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Nas duas vitórias da Mercedes até o momento, a equipe enviou apenas mulheres para receber os troféus de construtores. No GP da Áustria, que abriu a temporada com a vitória de Valtteri Bottas, a representante da equipe foi a engenheira responsável pelo motor do finlandês, Holly Chapman