Agitada por várias polêmicas dentro e fora da pista nas primeiras provas da temporada 2020, a Fórmula 1 deixa a Áustria e vai a Budapeste para realizar o GP da Hungria neste fim de semana, com previsão do tempo ainda incerta.

O Motorsport.com acompanhará tudo que rola no paddock do Hungaroring e traz para você os horários das sessões do GP da Hungria, assim como a nossa programação especial de cobertura da corrida. Veja na tabela abaixo: