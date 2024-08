Entenda como é montado o quebra-cabeça do calendário da F1

Com o aumento de datas da Fórmula 1 para 24 corridas, a elaboração de um calendário lógico tornou-se um quebra-cabeça cada vez mais complexo. Com o recente boom de popularidade, a marca F1, de propriedade da Liberty Media, não tem tido falta de candidatos para organizar um GP, como Miami, Qatar e Las Vegas nos últimos anos, e Madri em 2026.

Embora exista uma possibilidade teórica de se chegar a 25 corridas, a F1 optou por 24 eventos como o número ideal para equilibrar a demanda sem precedentes de que está desfrutando com o risco de saturação e de sobrecarregar suas 10 equipes. Ao analisar os calendários recentes, é perceptível quanto trabalho é necessário para chegar lá.

O calendário de 22 corridas de 2022 contou com o retorno da Austrália, do Canadá, do Japão e de Singapura após uma pausa relacionada à pandemia, e teve a complicada dupla de Baku e Montreal, visitas independentes à Austrália e a Miami e uma frenética sequência de seis corridas em oito semanas para tentar terminar a temporada até 20 de novembro.

Os calendários de 2023 e 2024 também tiveram seus desafios, com muitas viagens isoladas que significavam que as milhas aéreas se acumularam rapidamente para as equipes da F1, e trincas de etapas que os levaram ao limite.

O quebra-cabeça que a F1 precisa resolver

Com o total, não negociável, de 24 corridas, junto do estabelecimento de metas ambiciosas de sustentabilidade até 2030, a categoria precisa tentar reorganizar a lista atual de corridas de uma forma mais viável do ponto de vista logístico e de recursos humanos. A maneira mais lógica de fazer isso é agrupar as corridas geograficamente e garantir que a série e as equipes se concentrem mais no frete marítimo.

Mas, devido aos contratos existentes de médio e longo prazo, não é tão fácil quanto reformular o calendário de uma só vez. E o grande número de peças do quebra-cabeça que a F1 tem que tentar encaixar - desde o clima até feriados religiosos e exigências de equidade de datas - às vezes é subestimado pelo universo fora das corridas.

Cada contrato de circuito que está expirando é uma nova oportunidade para moldar ainda mais o calendário, o que é uma tarefa para a diretora de promoção de corridas da F1, Louise Young. Young assumiu a função no lugar de Chloe Targett-Adams há um ano e tem a tarefa de negociar acordos com os promotores de corridas existentes e potenciais.

"Em um cenário ideal, procuramos ter o máximo de flexibilidade nos acordos de corrida, mas também é preciso incluir alguns aspectos práticos", explica Young ao Motorsport.com.

"Quando temos uma nova oportunidade de corrida, temos que pensar nas condições climáticas, por exemplo, ficar fora da parte mais quente do ano no Oriente Médio e em outras partes do mundo. Feriados religiosos, feriados nacionais, ciclos políticos; há muitas coisas que contribuem para essa avaliação".

"Acho que há uma conscientização cada vez maior por parte dos promotores de que há muitas demandas concorrentes no estabelecimento de um calendário e que eles nem sempre podem manter o valor da data ou construir sua marca em torno de uma data específica".

"Um dos exemplos é a Bélgica, que passou do final de agosto para julho. Alguns de nossos parceiros têm mais condições de nos acomodar em momentos diferentes, principalmente quando se trata de um circuito que funciona o ano todo e esse é o principal evento do ano", relata Young.

A parte inicial do calendário de 2025, que a F1 apresentou em abril deste ano, está mostrando mais sinais do que a F1 está tentando alcançar.

Ela está tentando evitar que a equipe tenha que voar constantemente de um lado para o outro dos continentes, enquanto o frete também pode ser movimentado de forma mais eficiente com um fluxo melhor.

O Japão, em particular, fez um grande esforço para mudar sua data de outubro para abril deste ano, para que pudesse começar a ser emparelhado com a China.

"Foi um grande pedido e uma grande mudança para os japoneses sediarem dois eventos em um período de sete meses", ressalta Young.

"Foi uma das principais mudanças que fizemos nos últimos dois anos e, por outro lado, o efeito indireto foi uma ligação entre o Azerbaijão e Singapura para criar um fluxo para fora da Europa. Essas duas mudanças nos proporcionaram uma grande economia".

Uma questão pendente na qual a F1 está trabalhando é Miami e Montreal, que continuam sendo eventos autônomos por enquanto, mas Young diz que seria "um sonho" finalmente uni-los.

Eventos triplos agora são inevitáveis?

Organizar corridas consecutivas tornou-se a solução preferida para equilibrar as exigências de viagem e as cargas de trabalho, mas uma olhada em qualquer calendário dos últimos anos mostra que os temidos eventos triplos - antes considerados uma medida de emergência durante a pandemia - agora vieram para ficar.

Este ano, a temporada termina com duas trincas, com Austin, México e São Paulo, seguidas por Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Em 2025, a segunda trinca será interrompida e, em vez disso, a temporada contará com uma rodada tripla antecipada envolvendo Japão, Bahrein e Arábia Saudita.

Então, existe um grau de aceitação de que é assim que tem que ser, se a F1 está definida em 24 corridas por ano?

"Temos vários eventos adicionais em comparação com o tamanho do calendário pré-pandemia, portanto, é natural que haja mais congestionamento", explica Young.

"Temos compromissos com as equipes, como preservar o intervalo de agosto. Não estaremos correndo em janeiro e precisamos deixar algumas semanas entre o final da última temporada e o início da próxima. Assim, depois de fazer tudo isso, você reduziu significativamente os fins de semana disponíveis".

"Sem dúvida, você deve ter lido [o CEO da F1] Stefano Domenicali e [o CEO da Liberty Media] Greg Maffei dizendo que estamos realmente concentrados em 24 eventos no momento. Em parte, porque entendemos que as equipes chegariam a um ponto crítico em relação ao tamanho de suas equipes para serem sustentáveis em um número maior".

"No momento, achamos que temos o equilíbrio certo para a competição e para os fãs, em comparação com a demanda que temos por territórios novos e emergentes para se juntar a nós".

Sob a administração da Liberty Media, a F1 não apenas aumentou a quantidade de eventos, mas também dobrou a aposta na melhoria da qualidade deles. Já se foram os dias em que um GP era apenas uma série de sessões na pista que culminavam em uma corrida de 90 minutos no domingo.

A iniciativa de entretenimento da Liberty nem sempre foi bem aceita pelos puristas das corridas, mas a proprietária da marca está interessada em capitalizar o aumento da popularidade da F1, transformando cada evento em um festival de fim de semana repleto de entretenimento para atrair um público mais diversificado.

Isso exigiu muita adesão de seus promotores, especialmente de algumas corridas tradicionais na Europa, que há muito tempo se baseavam em sua tradição de corridas para merecer seu lugar. Mas eles também tiveram que acompanhar o ritmo de alguns dos eventos mais chamativos que entraram para o calendário nos últimos anos.

"O [ex-CEO da F1] Chase Carey costumava dizer: 'Quando a maré sobe, todos os barcos sobem'", diz Young. "Nossos promotores entendem isso. O esporte está indo muito bem, então eles estão indo bem. Todos podem investir mais; você cria um espetáculo maior e, assim, mais pessoas querem voltar".

"Singapura e Silverstone são ótimos exemplos de como eles incorporaram coisas que vão além da ação da corrida. Eles têm um programa de pista realmente completo, mas você pode ver shows à noite. Essa não é a conversa mais desafiadora que tenho com os promotores. Os promotores são nossos melhores marqueteiros em seus mercados".

O que a F1 está procurando em um novo evento?

Mas as conversas sobre corridas na Tailândia, Coreia do Sul e Ruanda provocaram temores de que a F1 esteja simplesmente buscando grandes acordos com governos e se afastando cada vez mais de seu tradicional coração europeu em direção a circuitos de rua no exterior, preocupações que Young faz questão de dissipar.

"Quando apresentamos o calendário de 2025, dissemos que havia um equilíbrio entre tradição e algo novo. Isso realmente faz parte do nosso pensamento sobre o que nossos fãs valorizam, o que está no coração do nosso esporte. Acreditamos que sempre haverá um lugar para alguns desses circuitos tradicionais".

Mas parece inevitável que uma ou mais etapas europeias tenham que abrir caminho eventualmente, sendo improvável que a Itália mantenha suas etapas de Monza e Imola. As conversas sobre um sistema de rotação entre Zandvoort e Spa também não desapareceram, com todos os quatro contratos expirando após 2025. O Barcelona também terá dificuldades para sobreviver à chegada do Madrid após seu contrato de 2026.

"Sim, há algumas corridas europeias que devem ser renovadas este ano e há uma tensão entre elas, porque pode haver uma situação em que um sistema de rotação faça sentido", reconhece Young.

"No entanto, vários fatores entram em nossa estratégia de renovação. O que o circuito gera em termos de conteúdo na pista e suas corridas que se encaixam no elemento de herança?"

"Em seguida, analisamos nosso acordo comercial. Em seguida, como o promotor atende aos torcedores, se está cumprindo as nossas principais métricas? Eles podem ter aumentado sua capacidade, mas será que conseguem atender a esse grupo maior de torcedores?"

"Dada a pressão e a demanda de novos destinos para entrar no calendário, uma maneira de disponibilizar um espaço sem perder um parceiro é mudar dois ou mais para um modelo rotativo. Dependerá, caso a caso, de quem é esse promotor. Ele opera um negócio durante todo o ano ligado ao circuito ou a Fórmula 1 é o único evento que promove?"

"Nesse último caso, pode ser mais difícil manter o negócio ou a equipe durante todo o ano. Portanto, é uma conversa bastante individualizada sobre se o modelo rotativo faz sentido e mantém alguém viável".

Enquanto Young e sua equipe continuam renovando acordos e fechando novos, ela diz que tem uma "ideia muito boa" do que deseja ver dos promotores para garantir um lugar disputadíssimo no calendário.

"A sustentabilidade tem um papel muito importante nisso, ou seja, como um promotor opera seu evento e suas instalações. A forma como o local é alimentado é uma questão muito importante para o futuro, até coisas operacionais como vendedores que servem comida e bebida em copos e recipientes sustentáveis.

"Outra questão para o futuro é a conectividade. Poderemos começar a acessar nosso esporte de uma forma mais conectada, de modo que você esteja sentado em uma arquibancada e realmente assista à cobertura da TV em seu telefone, tenha os comentários ao mesmo tempo em que vê a ação na pista".

"No momento, muitos circuitos não poderiam ter 100.000 pessoas transmitindo ao mesmo tempo pelo telefone, por isso achamos que a conectividade será muito importante para moldar a futura experiência do torcedor".

"O terceiro ponto remete a uma premissa realmente básica de como as pessoas se divertirão no evento. Portanto, acessibilidade, transporte, alimentação, sombra, água, todas as coisas essenciais para passar um bom dia em um evento ao ar livre".

É claro que nem a programação de 2024 nem a de 2025 são perfeitas e, em uma realidade de 24 corridas em oito meses, é improvável que haja uma lista perfeita.

"Todos os anos, analisamos as pequenas mudanças que podem ser feitas e provavelmente não haverá nada que a comunidade diga unanimemente que é perfeito", reconhece Young. "Portanto, continuamos a buscar melhorias incrementais", conclui.

