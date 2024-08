No início de agosto, a Red Bull anunciou que Jonathan Wheatley deixará a equipe para assumir o cargo de chefe na Sauber, futura Audi. A notícia chega poucos meses após Adrian Newey também confirmar que não renovou contrato com o time de Fórmula 1.

No time taurino, Newey ainda tem o papel de consultor e fez parte do projeto de sucesso que rendeu inúmeros títulos à Red Bull. O britânico deixará Milton Keynes em maio de 2025, mas ainda não confirmou qual será o seu destino na categoria.

Por sua vez, Wheatley seguirá para a Audi, onde deve começar a exercer sua nova função a partir de julho de 2025. É importante ressaltar que o mecânico é responsável pelo 'padrão de qualidade' dos pit stops da Red Bull nos últimos anos.

Com a saída de dois funcionários essenciais da equipe, as coisas poderiam ter se tornado bem complicada para o time de Milton Keynes. Nas últimas corridas, os dois carros demonstraram mais dificuldades para desempenhar em pista, fazendo com que Max Verstappen perdesse quatro vitórias consecutivas.

Newey e Wheatley estiveram envolvidos nos projetos que garantiram os quatro títulos mundiais de Sebastian Vettel e os três de Verstappen. Agora, em meio aos rumores de que uma era poderia estar chegando ao fim para a Red Bull, Helmut Marko insiste que a equipe irá focar esforços em manter os funcionários que ainda fazem parte dos projetos.

"Estamos numa boa posição neste momento e vamos tentar manter todos os funcionários na equipe", disse em entrevista à Auto Motor und Sport.

Além disso, o conselheiro da Red Bull admitiu que eles não teriam sido capazes de cobrir a oferta feita pela Audi para Wheatley: "Não teria sido possível".

