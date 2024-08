Acabou a espera! A Fórmula 1 encerra suas férias de verão e retoma as atividades da temporada 2024 neste fim de semana, com o circuito de Zandvoort sediando mais uma edição do GP da Holanda, a 15ª de 24 etapas previstas para este campeonato.

Em meio às dúvidas quanto à permanência de Zandvoort no calendário para além de 2025, a expectativa gira em torno de como a invasão laranja poderá incentivar Max Verstappen a buscar a sua primeira vitória em quase dois meses.

Sem vencer desde o GP da Espanha, o tricampeão consegue manter sua vantagem na liderança mesmo com a queda visível de rendimento da Red Bull. O holandês tem 277 pontos contra 199 de Lando Norris. Já Charles Leclerc, que também vem perdendo força nas últimas corridas, se mantém em terceiro com 177.

Mas o monegasco vê Oscar Piastri em sua cola, com 167 pontos. Carlos Sainz e Lewis Hamilton também estão por perto, com o espanhol acumulando 162 pontos contra 150 do heptacampeão. Sergio Pérez se mantém em sétimo com 131, enquanto George Russell fica em oitavo com 116 após ser desclassificado da vitória no GP da Bélgica.

Confira a programação do GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2024 e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Holanda de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 06h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 10h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!