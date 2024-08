A Ferrari aproveitou a pausa de duas semanas da Fórmula 1, imposta pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), para fazer uma atualização muito importante no túnel de vento, única atualização permitida no período que as fábricas são obrigatoriamente fechadas.

Os regulamentos da FIA permitem que as equipes realizem trabalhos no túnel de vento quando a instalação precisa estar fechada.

E a Scuderia aproveitou a oportunidade para adaptar os equipamentos de sua instalação, projetada por Renzo Piano, com uma intervenção muito importante: a Ferrari equipou-se com uma esteira mais moderna que deve permitir aos aerodinamicistas, liderados por Diego Tondi, uma investigação mais completa e precisa.

De acordo com os rumores, a esteira, que costumava ser feita de uma matriz de metal, foi substituída e agora está usando materiais mais inovadores. O túnel de vento de Maranello agora tem um novo piso "emborrachado", o que deve representar um avanço no trabalho de pesquisas.

O motivo é bastante simples: os monopostos com efeito solo são capazes de gerar mais carga quanto mais próximo o assoalho estiver da esteira (um rolo sofisticado sobre o qual as rodas do carro se apoiam, viajando na mesma velocidade do ar - máx. 180 km/h - que é acionado pelo ventilador no modelo em escala de 40%).

Diego Tondi, chefe de aerodinâmica da Ferrari Foto de: Ferrari

Com a esteira de matriz metálica, mas também com as soluções menos extremas dos últimos anos, os engenheiros do túnel foram forçados a não se estressar por uma busca pela altura mínima, pois uma "queima" da parte inferior, que produz faíscas na pista, poderia causar sérios danos ao modelo, retardando o trabalho de desenvolvimento planejado e atrasando a chegada de quaisquer novos pacotes aerodinâmicos.

Graças aos mais recentes materiais "plásticos", é possível ter uma esteira muito resistente ao desgaste (a matriz metálica quase não apresentava desgaste) e com um fundo livre de micro-asperezas, de modo que é possível gerar um fluxo de ar mais limpo sob o modelo, fazendo com que o fundo fique mais nivelado com o piso.

A pesquisa em túnel de vento tem se tornado cada vez mais precisa, com mapas aerodinâmicos muito complexos. Enquanto a pesquisa costumava se limitar ao modelo sendo atingido frontalmente pelo fluxo de ar, agora o comportamento do carro em guinada também está sendo investigado, com um ângulo de direção, simulando a curva do carro.

Nesse caso, as esteiras antigas produziram muito atrito nas "borrachas", ou seja, os pneus em escala de 40% que a Pirelli fornece às equipes e que reproduzem o mesmo design e a mesma deformação sob tensão que o pneu real.

Não é coincidência que o consumo de pneus para túneis de vento tenha aumentado nos últimos anos. Os engenheiros estão procurando soluções para preservar as "borrachas", já que o fornecimento é limitado. Ter pneus novos pode parecer difícil, mas pode ser uma vantagem na pesquisa, assim como acontece normalmente na pista.

A Red Bull foi a primeira equipe a se equipar com uma esteira avançada, seguida pela McLaren. A equipe de Woking costumava usar o túnel de vento da Toyota em Colônia destinada aos clientes, mas desde que abriram o novo túnel de vento em Woking, eles fizeram um progresso impressionante, tanto que o MCL38 é considerado o carro de referência, no momento.

Aqui está a esteira da Toyota no túnel de vento de Colônia Foto de: Andretti Autosport

A Ferrari, ciente da importância de encontrar uma correlação perfeita entre os dados coletados no túnel e os da pista, não hesitou em fazer uma grande atualização em seu túnel de vento, que durou duas semanas e um dia. Se a equipe do Departamento de Corridas da fabricante italiana já estava ativa no domingo, a parada no túnel durou até segunda-feira.

A Red Bull, iniciou a construção de um novo túnel de vento em Milton Keynes (para onde também convergirão os aerodinamicistas da RB), enquanto o mais recente túnel de vento da Aston Martin está quase pronto em Silverstone. A Sauber, em meio à transformação da Audi, terá uma nova instalação até 2026.

Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa GP da Áustria de MotoGP e faz prévia do Sertões 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!