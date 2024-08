Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, revelou que a F1 está em negociações com Ruanda sobre os planos de sediar um GP no país da África oriental. Domenicali disse à Motorsport.com que Ruanda está "levando a sério" o projeto, especialmente porque a categoria não realiza uma etapa na África há anos, apesar das corridas nas Américas, Europa, Ásia e Austrália.



Mas uma visita ao continente-mãe é, agora, uma meta importante, já que a F1 pretende aumentar seu calendário para capitalizar o boom de popularidade global do campeonato. Então, qual é a história da África na F1 e o que os pilotos acham de uma possível volta?

Marc Surer, Arrows A6 Ford Foto de: Motorsport Images

Quando a F1 já correu na África?

Dois países africanos já sediaram uma corrida de F1: Marrocos e África do Sul. A F1 visitou a África pela primeira vez em 1958 com o GP do Marrocos, que até hoje foi a única visita do campeonato ao país.

Mas as corridas no Marrocos começaram, na verdade, em 1925, quando o país sediou o GP de Casablanca, realizado para carros de turismo e vencido pelo francês Comte de Vaugelas em um Delage.

Durante os 31 anos seguintes, o país norte-africano sediou corridas de forma intermitente para carros de turismo ou esportivos, onde o evento teve outros títulos, como o GP de Anfa.

Foi somente em 1957 que o Marrocos finalmente realizou seu evento de acordo com os regulamentos da F1, quando uma etapa de classe mundial estreou o Circuito Ain-Diab, em Casablanca-Settat, que era uma pista de alta velocidade que atravessava a floresta de Sidi Abderrahman.

Apesar de não ser uma etapa do campeonato, o que significa que não havia pontos em jogo, grande parte do grid da F1 ainda participou. A corrida acabou sendo vencida por Jean Behra, da Maserati, à frente de Stewart Lewis-Evans e Maurice Trintignant.

Juan Manuel Fangio também estava entre os finalistas, em quarto lugar, enquanto Tony Brooks largou na pole, mas se retirou após 12 voltas devido a um problema na parte elétrica de seu Vanwall. A corrida se tornou um evento de campeonato no ano seguinte, em 1958, quando o GP do Marrocos sediou a última etapa da temporada da F1.

Ele encerrou uma incrível batalha pelo título entre Stirling Moss e Mike Hawthorn, que estavam separados por oito pontos a uma rodada do fim.

Moss precisava vencer no Marrocos e estabelecer a volta mais rápida, com Hawthorn terminando apenas em terceiro lugar, para superar seu rival da Ferrari e conquistar o título. Ele também poderia ter vencido sem o ponto de bônus da volta mais rápida e Hawthorn terminado em terceiro ou menos, também sem a volta mais rápida.

Hawthorn deu o primeiro golpe ao bater Moss na pole por apenas 0,1s, mas o piloto da Vanwall assumiu a liderança na largada da corrida, enquanto Hawthorn chegou a ficar atrás de Phil Hill, em terceiro. Moss estava um nível acima naquele dia, pois rapidamente se distanciou do resto do pelotão, enquanto Hawthorn caiu para quarto após 25 voltas.

Ele recuperou o terceiro lugar logo depois, enquanto as ordens de equipe fizeram com que Hawthorn ultrapassasse Hill para o segundo lugar na 41ª volta - uma posição final que lhe deu o campeonato mundial.

No entanto, a glória de Hawthorn foi prejudicada pelo acidente de Lewis-Evans, quando um motor quebrado o mandou para as barreiras, fazendo com que sua Vanwall pegasse fogo. Seis dias depois, as queimaduras o levaram à morte, aos 28 anos de idade, e a F1 nunca mais voltou ao Marrocos.

A próxima vez que a F1 visitou o continente foi em 1962, para o GP da África do Sul, quando foi realizado no Circuito Prince George, que sediou o evento pela primeira vez em 1934. Esse foi o destino das três primeiras inclusões da África do Sul no calendário da F1, nas quais Graham Hill conquistou a vitória inaugural e Jim Clark venceu as duas seguintes, em 1963 e 1965.

Em 1967, o GP da África do Sul foi transferido para Kyalami, seu local permanente, que na época era uma pista de 4,1 km nos arredores da maior cidade do país, Joanesburgo.

A pista sediou o GP da África do Sul todos os anos até 1985, período em que Kyalami abriu a temporada de F1 seis vezes e também foi a final em 1983. No entanto, a edição de 1981 não foi uma etapa do campeonato, devido à guerra entre a Federação Internacional de Automobilismo Esportivo (FISA) e a Associação dos Construtores da Fórmula 1 (FOCA), que era uma batalha política entre as duas organizações esportivas.

Naquele ano, o GP da África do Sul estava programado para ser a abertura da temporada em fevereiro, mas as equipes da FISA se retiraram porque insistiram em uma mudança de data. Como resultado, o evento foi realizado de acordo com os regulamentos da Fórmula Libre e apenas as equipes afiliadas à FOCA participaram, com Carlos Reutemann vencendo pela Williams.

Essa também foi a década em que a violência eclodiu devido ao apartheid - sistema de segregação racial institucionalizada - e as nações começaram a boicotar eventos esportivos na África do Sul.

Assim, logo após o GP da África do Sul de 1985, vencido por Nigel Mansell, o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, confirmou que a F1 deixaria de visitar o país até o fim do apartheid. Isso aconteceu em 1991, o que significou que a F1 retornou à África do Sul no ano seguinte em um circuito de Kyalami altamente revisado, que agora era 157 metros mais longo e a reta de largada e chegada havia sido transferida para o outro lado da pista.

Mansell venceu novamente no retorno de Kyalami, tendo dominado a partir da pole para dar início à sua campanha de conquista do campeonato. A África do Sul abriu a temporada novamente em 1993. O campeão mundial daquele ano, Alain Prost, também venceu na pole, mas quatro meses depois Kyalami foi vendida para a Associação Automobilística da África do Sul, que considerou a realização de um GP muito cara.

Assim, aquela temporada foi a última aparição de Kyalami no calendário e a F1 não visitou o continente africano desde 1993.

Alain Prost, Williams FW15C Renault. Foto de: Motorsport Images

A F1 está voltando à África?

O possível retorno do continente africano à F1 tem sido um ponto de discussão constante nos últimos anos. Em 2009, por exemplo, o então presidente da FIA, Jean Todt, questionou o interesse do país na F1, ao que Beaulah Schoeman, diretor administrativo da Motorsport South Africa (Federação de Automobilismo da África do Sul) na época, rebateu afirmando o orgulho que eles têm de já terem sediado um GP.

Seu retorno parecia improvável, porém, devido ao declínio de Kyalami, foram realizados grandes trabalhos de renovação nos anos seguintes. Isso fez com que o desenvolvedor do circuito, Andrew Baldwin, dissesse em 2016 que Kyalami está "perto" de estar em conformidade com os padrões da F1, que estabelecem que a instalação deve ser de Grau 1 da FIA para sediar uma corrida.



Kyalami estava trabalhando para obter o status de Grau 2 na época e, apesar de ter atingido esse nível, ele permaneceu assim desde então, afetando suas chances de retornar à F1. Isso apesar das vastas negociações entre a F1 e o local, o que causou especulações de que a África do Sul poderia ser adicionada ao já congestionado calendário de 2023.

Isso acabou não acontecendo, pois as negociações foram interrompidas, mas as conversas continuaram para 2024. No entanto, a F1 estava relutante em levar adiante planos potencialmente insustentáveis que poderiam resultar no colapso do evento antes mesmo do término do contrato.

O atraso também ocorreu após acusações do embaixador dos Estados Unidos na África do Sul de que o país havia fornecido armas para a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. Assim, os planos de reintroduzir Kyalami para 2024 foram arquivados e Ruanda surgiu desde então como o principal candidato de sediar um GP.



Foram agendadas conversas entre os chefes da F1 e os representantes de Ruanda, nas quais se entende que os planos estão em um estágio suficientemente avançado para que ocorram discussões mais sérias.

Domenicali confirmou que "será em uma pista permanente" se o GP for realizado, mas ainda não foi revelado o local em Ruanda.

Enquanto isso, Ruanda aumentará sua presença no automobilismo ao sediar a Assembleia Geral Anual da FIA e a Cerimônia de Entrega de Prêmios deste ano em sua capital, Kigali, em dezembro.

Domenicali manterá conversas com Ruanda sobre um possível futuro no calendário Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Os pilotos de F1 querem correr na África?

Vários pilotos de F1 têm apoiado repetidamente a ideia de o campeonato voltar para a África, sendo Lewis Hamilton o mais expressivo. O heptacampeão falou sobre o assunto em 2021 quando lhe perguntaram qual país ele mais gostaria de ver adicionado ao calendário da F1.

Essa pergunta foi feita em um ano em que a Arábia Saudita e o Catar fizeram suas estreias na F1, enquanto o GP de Miami inaugural estava marcado para 2022. Hamilton disse: "O lugar que eu realmente considero mais importante para mim é ter uma corrida de volta na África do Sul".

"Acho que há um grande público por lá e seria ótimo poder destacar o quanto a terra natal é bonita". Esses pensamentos foram compartilhados por Charles Leclerc, que disse: "Concordo com Lewis, sobre a África em geral, seria ótimo ter uma corrida lá."

O assunto voltou à tona em 2022, quando Domenicali reiterou seu desejo de que a África retornasse porque "somos um campeonato mundial, e essa é uma área em que não estamos presentes".

Hamilton então continuou sua defesa pública de uma corrida no continente, como disse antes do GP de Miami de 2023: "Pessoalmente, gosto da direção que [a F1] está tomando. Estou aqui, como muitas pessoas, há muito tempo. Gosto da mudança que estamos vendo e é empolgante chegar a diferentes partes do mundo e a diferentes circuitos.

"Estamos em todos os outros continentes, então espero que possamos ir para a África em breve, pois será uma experiência incrível para todo o circo conhecer a cultura de lá".

Max Verstappen é outro campeão mundial que apoiou a realização de uma corrida na África, devido à necessidade da F1 de expandir seu calendário em expansão.

"Eu realmente acho que precisamos de uma corrida na África", disse ele. "Basicamente, já corremos em todos os outros continentes, então acho que esse é o próximo passo para a Fórmula 1".

"A Fórmula 1 já tem uma história na África do Sul, então seria uma ótima adição ao calendário da Fórmula 1".

Hamilton e Leclerc defenderam a realização de uma etapa na África Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Já houve algum piloto africano na F1?

30 pilotos do continente já participaram de um GP de F1. A África do Sul é o país mais representado, tendo produzido 23 pilotos de F1, embora apenas quatro deles tenham participado de mais de 10 corridas: Jody Scheckter, Tony Maggs, Ian Scheckter e Dave Charlton.

Jody, o irmão mais novo de Ian, é o mais bem-sucedido, pois continua sendo o único campeão mundial de F1 oriundo do continente africano. Sua estreia foi com a McLaren no final da temporada de 1972 em Watkins Glen, mas Scheckter não disputou uma campanha completa na F1 até 1974.

Foi um ano de estreia impressionante, pois Scheckter, que substituiu Sir Jackie Stewart na Tyrrell, terminou em terceiro lugar no campeonato, com duas vitórias. No entanto, a temporada seguinte foi decepcionante para Scheckter, pois ele ficou em sétimo lugar na classificação, mas se tornou o primeiro sul-africano a vencer a corrida em casa, depois de superar Carlos Reutemann, que estava apenas 3,74s atrás.

Scheckter venceu quatro GPs nos três anos seguintes antes de conquistar seu campeonato mundial em 1979. Foi uma campanha bastante dominante do então piloto da Ferrari, cujos seis pódios, incluindo três vitórias, fizeram com que ele conquistasse o título com duas rodadas de antecedência. No entanto, a Scuderia bagunçou seu carro em 1980, e Scheckter marcou apenas dois pontos antes de se aposentar no final do ano.

A Rodésia, hoje Zimbábue e Zâmbia, é a próxima parte da África mais bem representada na F1, pois seis pilotos vieram da antiga colônia britânica. Embora nenhum deles tenha participado de mais de 10 corridas em sua carreira, John Love ainda teve um período de relativo sucesso.

Isso porque Love, cuja única participação fora da África foi em Monza, terminou em segundo lugar no GP da África do Sul de 1967, competindo em um Cooper privado. Love também competiu fora da F1, pois venceu o Campeonato Britânico de Carros de Passeio de 1962, hoje Campeonato Britânico de Carros de Turismo, em um Mini Cooper.

O Marrocos é o terceiro país africano a ser representado na F1, pois Robert La Caze foi o primeiro piloto do campeonato a competir com uma licença africana. No entanto, ele só participou de um grande prêmio, pois terminou em 14º lugar em sua corrida em casa usando um Cooper particular.

La Caze também disputou as 24 Horas de Le Mans três vezes, mas nunca terminou.

Jody Scheckter é o único campeão de F1 da África Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

