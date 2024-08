F1 - GP de São Paulo ganha Fã Zone; conheça detalhes

O kartódromo Ayrton Senna, de Interlagos, vai virar um grande parque de diversões para o fã de automobilismo nos três dias do GP de São Paulo de Fórmula 1: interação com pilotos, shows diários, talk shows, simuladores.

Esta área exclusiva, a Fanzone, é um presente dos promotores da corrida aos fãs do esporte. Nos moldes de alguns autódromos que recebem a F1, Interlagos proporcionará uma experiência inédita para o público. A venda de ingressos começa no dia 10 de setembro, ao meio-dia, no site da tiqueteira oficial do GP São Paulo, eventim.com.br/f1saopaulo.

Quem estiver na Fanzone poderá acompanhar os treinos, a Sprint e a corrida através de seis telões de alta definição instalados no kartódromo. No domingo, será possível ver também a corrida da Porsche Cup e da Fórmula 4 nos telões. O som dos motores ao redor contribuirá com a emoção de estar no local nos dias do GP. Nos três dias haverá um show musical, sempre às 17h.

Entre outras atrações, a Fanzone oferecerá simuladores de vento para sentir na pele a velocidade de um carro de F1, simulador para troca de pneus e pontos para selfies com capacetes gigantes.

Quer conhecer mais sobre o trabalho das equipes e dos pilotos? Os talk shows com personalidades do automobilismo, influenciadores e jornalistas especializados poderão tirar dúvidas e revelar detalhes e curiosidades sobre a categoria mais importante do automobilismo internacional.

Quer ver pilotos de perto? O Driver’s Engagement, com programação que será divulgada oportunamente, colocará pilotos no palco para interagir com os fãs.

Quer assistir a um show inédito na Fanzone com um grande artista da música? A atração principal será no sábado, 2 de novembro, e o nome será anunciado no próximo dia 3 de setembro. Quer conhecer gente nova apaixonada por velocidade e shows? A Fanzone foi idealizada para isso.

Os ingressos da Fanzone são válidos para os três dias de evento, 01, 02 e 03 de novembro, e dão direito às atrações da área, a assistir aos treinos, Sprint e corridas pelos telões e aos shows. A Fanzone terá o clima de descontração com infraestrutura de banheiros, pontos de venda de alimentos e bebidas e lojas de produtos oficiais. Os ingressos para a Fanzone custarão R$ 580,00 (inteira) e R$ 290,00 (meia-entrada). O acesso será feito por portão exclusivo, pelo lado de fora do autódromo.

Respeitando a geografia do autódromo de Interlagos, portadores de ingressos de alguns setores do GP São Paulo também terão acesso à Fanzone, em dias e horários alternados e sujeito a restrições de público em função da limitação de capacidade da área. Os termos e condições e a programação da Fanzone serão divulgados nos próximos dias. Acompanhe o site e os canais oficiais do GP São Paulo para mais detalhes.

Fanzone – Formula 1 GP de São Paulo 2024

Datas: 01, 02 e 03 de novembro

Local: Kartódromo Ayrton Senna - Interlagos – São Paulo

Ingressos (vendas a partir de 10 de setembro): eventim.com.br/f1saopaulo

