O circuito do Algarve, em Portugal, revelou que está em "fortes negociações" com a Fórmula 1 para a realização de corridas neste ano em substituição a eventos cancelados pela categoria máxima do automobilismo. O último GP de Portugal foi realizado no Estoril em 1996.

Na sexta-feira, a confirmação dos cancelamentos dos GPS de Azerbaijão, Singapura e Japão - mais eventos devem entrar na lista - colocou os holofotes da F1 na busca de corridas extras na Europa, como complemento a uma programação que atualmente tem oito provas.

Com o calendário definido até o início de setembro, não é provável que mais decisões sobre datas sejam anunciadas até o próximo mês, à medida que as discussões continuarem. De todo modo, acredita-se que Portugal já esteja em consideração pela F1 há algum tempo.

E um porta-voz oficial do circuito em Portimão confirmou ao Motorsport.com que as discussões estão em andamento, alegando que há "muita vontade" das equipes para que o circuito seja escolhido.

"Estamos em contato com a FOM (Formula One Management, entidade que gerencia a F1) e em fortes negociações", alegou. "Como Ross Brawn disse, é uma possibilidade”, afirmou o porta-voz, fazendo menção ao diretor esportivo da F1.

“Por enquanto nada está confirmado, mas sabemos que há muita vontade entre as equipes de que Portugal seja escolhido para o calendário e estamos trabalhando muito e fazendo tudo o que pudermos para ter a F1 em nossa pista de corrida”.

“Somos a opção que todos desejam, por causa de localização, pista, grandes instalações que permitem maior distância de segurança, clima, hotéis e impacto reduzido da pandemia do novo coronavírus no país. Mas qualquer decisão somente será tomada em julho".

Sobre a adição de mais corridas europeias, Brawn declarou o seguinte na semana passada: “Há várias boas pistas europeias em que podemos fazer mais uma ou duas corridas. Mas não vamos declarar nada ainda, pois é um trabalho em andamento".

Especula-se que as datas nas quais se pensa realizar o evento em Portimão são 27 de setembro e 4 de outubro. O primeiro fim de semana seria o GP de Portugal e o segundo potencialmente a etapa de Algarve, refletindo a região.

Essa programação ainda deixaria aberta a opção para outro evento europeu em 13 de setembro, com os circuitos italianos de Ímola e Mugello vistos como atuais favoritos para ingressar no calendário da F1.

No momento, 27 de setembro está oficialmente reservado para o GP da Rússia em Sochi - outro local sugerido como um possível anfitrião para duas corridas - e Portimão é efetivamente uma opção caso isso não aconteça.

O circuito de 4,6 km foi usado para três sessões de testes em F1 em dezembro de 2008 e janeiro de 2009, com a participação de Ferrari, McLaren, Renault, Williams, Toyota e Toro Rosso. O único piloto de F1 atual a participar desses testes foi Lewis Hamilton.

Outros que correram em Portimão são Sergio Pérez (GP2), Daniel Ricciardo (Renault 3.5/F3 Inglesa) e Valtteri Bottas (F3 Inglesa), enquanto Alex Albon, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, George Russell e Lance Stroll participaram do evento da FIA F3 em 2015.

