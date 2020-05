Entenda por que Ricciardo e McLaren podem brigar pelo topo da F1

A temporada 2021 da Fórmula 1 terá outra grande movimentação no mercado além da saída de Sebastian Vettel da Ferrari. Enquanto o alemão deixa o time de Maranello para dar vaga a Carlos Sainz, quem substitui o espanhol na McLaren é Daniel Ricciardo. O australiano sairá da Renault rumo ao time de Woking e buscará voltar ao caminho das vitórias na categoria máxima do automobilismo mundial.

A ida de Ricciardo para a McLaren em 2021 foi confirmada na semana passada, pouco antes do anúncio de Sainz pela Ferrari, que acabou deixando o australiano em segundo plano. Entretanto, a mudança de ares de Daniel merece uma análise à parte, tendo em vista a qualidade do piloto e o crescimento da própria McLaren na última temporada da elite do esporte a motor.

Além disso, a escuderia britânica terá novos motores em 2021, que marcará o retorno da parceria entre o time de Woking e a Mercedes para fornecimento de unidades de potência. Atualmente, a equipe é impulsionada pela concorrente Renault. Portanto, ao que tudo indica, a McLaren terá mais potência no momento da chegada de Ricciardo. O piloto, por sua vez, também elevará o nível da agremiação.

Embora Sainz e o britânico Lando Norris formem uma boa dupla de pilotos, como comprovado em 2019, o australiano está em 'outro patamar'. Vencedor de sete GPs da F1, Ricciardo é tido como um dos melhores do grid atual e tem bem mais experiência que os atuais competidores da McLaren. Além, é claro, de ter batido de frente com o próprio Vettel e com o holandês Max Verstappen na Red Bull.

Tendo tudo isso em vista, a equipe do Motorsport.com debate por que o casamento entre Ricciardo e McLaren pode recolocar tanto o piloto como a equipe no topo da categoria. É o que você confere neste vídeo:

GALERIA: Relembre todos os carros da parceria McLaren-Mercedes na F1

Galeria Lista 1995: McLaren-Mercedes MP4/10 1 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, Mark Blundell Mika Häkkinen, Mark Blundell 1995: McLaren-Mercedes MP4/10B 2 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell, Jan Magnussen Mika Häkkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell, Jan Magnussen 1995: McLaren-Mercedes MP4/10C 3 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, Mark Blundell Mika Häkkinen, Mark Blundell 1996: McLaren-Mercedes MP4/11 4 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1996: McLaren-Mercedes MP4/11B 5 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1997: McLaren-Mercedes MP4/12 6 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1998: McLaren-Mercedes MP4/13 7 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1999: McLaren-Mercedes MP4/14 8 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 2000: McLaren-Mercedes MP4/15 9 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 2001: McLaren-Mercedes MP4-16 10 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17 11 / 23 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos David Coulthard, Kimi Räikkönen David Coulthard, Kimi Räikkönen 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17D 12 / 23 Foto de: Michael Kim Pilotos David Coulthard, Kimi Räikkönen David Coulthard, Kimi Räikkönen 2004: McLaren-Mercedes MP4-19 13 / 23 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos David Coulthard, Kimi Räikkönen David Coulthard, Kimi Räikkönen 2005: McLaren-Mercedes MP4-20 14 / 23 Foto de: McLaren Pilotos Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya 2006: McLaren-Mercedes MP4-21 15 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa 2007: McLaren-Mercedes MP4-22 16 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Fernando Alonso Lewis Hamilton, Fernando Alonso 2008: McLaren-Mercedes MP4-23 17 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2009: McLaren-Mercedes MP4-24 18 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2010: McLaren-Mercedes MP4-25 19 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Jenson Button Lewis Hamilton, Jenson Button 2011: McLaren-Mercedes MP4-26 20 / 23 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Jenson Button Lewis Hamilton, Jenson Button 2012: McLaren-Mercedes MP4-27 21 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Jenson Button Lewis Hamilton, Jenson Button 2013: McLaren-Mercedes MP4-28 22 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Jenson Button, Sergio Pérez Jenson Button, Sergio Pérez 2014: McLaren-Mercedes MP4-29 23 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Jenson Button, Kevin Magnussen Jenson Button, Kevin Magnussen

VÍDEO: Quem foram os melhores pilotos da história da McLaren na F1?

PODCAST: Interlagos, que fez 80 anos, é um templo ou só mais uma pista?

Your browser does not support the audio element.

.