As equipes da Fórmula 1 estão em discussões sobre o valor do teto orçamentário após o impacto da pandemia da Covid-19 na economia e no esporte. Esse limite de gastos tem algumas exceções, entre elas o salário dos pilotos, algo que alguns chefes de equipe estão lutando para incluir no valor do teto.

Anunciado em outubro do ano passado, o valor mais provável para o teto orçamentário nesse momento é de 145 milhões de dólares (R$ 825 milhões), e deve ser votado nos próximos dias pelas equipes.

O chefe da Renault, Cyril Abiteboul confirmou que a inclusão dos salários dos pilotos no teto está presente nas discussões entre as equipes sobre o teto.

Abiteboul disse que enquanto existem complexidades devido à natureza legal dos contratos individuais dos pilotos e suas durações, ele sente que é importante para o futuro da F1 colocar esse quesito sob controle com o teto.

"É parte do debate, parte do que está na mesa, mas tem uma complexidade adicional da sua legalidade, porque precisamos ter certeza que é algo legal, no sentido que precisamos saber se é algo que pode ser cobrado", disse Abiteboul à Sky Sports F1.



"E existe também o problema de alguns pilotos terem contratos de longa duração - então parabéns a Max [Verstappen] por isso. Se é um processo correto, não deveríamos ser bloqueados por um caso individual, como é o caso dos contratos de Max e Charles [Leclerc]".

Abiteboul cita os casos de Verstappen e Leclerc, porém, é conhecido que Daniel Ricciardo tem um dos maiores salários do grid, após sua saída da Red Bull no final de 2018 para correr pela Renault.

GALERIA: Relembre os carros da Renault na F1

Galeria Lista 1977: Renault RS01 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 22 Foto de: LAT Images Piloto: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE30 5 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30 6 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE40 7 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 8 / 22 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pilotos: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60 9 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 10 / 22 Foto de: Renault F1 Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 11 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli 2004: Renault R24 12 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet 2009: Renault R29 17 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet e Romain Grosjean 2016: Renault R.S.16 18 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault R.S.17 19 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault R.S.18 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. 2019: Renault R.S.19 21 / 22 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo 2020: Renault R.S.20 22 / 22 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Esteban Ocon

