Os impactos do Covid-19 não estão mexendo apenas com o calendário 2020 da Fórmula 1. Com o fechamento de fronteiras e as quarentenas impostas pelos governos de diversos países da Europa, as equipes também estão enfrentando atrasos no desenvolvimento do novo carro, que será introduzido em 2021. Devido à grande revolução técnica da F1, isso é um grande problema para as equipes, que estão se mexendo para resolver essa situação.

Em uma teleconferência essa semana, os chefes de equipe discutiram uma grande variedade de cenários, que incluem não apenas a manutenção do regulamento de 2020 para 2021, como também o congelamento do desenvolvimento de componentes chave, como chassis, embreagem e outras partes mecânicas.

Por outro lado, desenvolvimento aerodinâmico poderia continuar durante 2020 e em 2021 como uma diferenciação chave de performance. Foi apurado que, na ligação, nove equipes concordaram com isso, com a Ferrari pedindo tempo para considerar as implicações.

Uma segunda teleconferência está marcada para quinta-feira com os chefes da F1, Chase Carey e Ross Brawn, e o presidente da FIA, Jean Todt. No final, o órgão regulador pode tomar uma decisão para mudar o momento de introdução do novo regulamento técnico.

Outras pautas estão na agenda, entre elas o calendário, com a possibilidade de fazer algumas etapas de 2020 em janeiro do próximo ano e um início mais tardio para a próxima temporada. No vídeo abaixo, o Motorsport.com detalha o polêmico cancelamento do GP da Austrália:

Congelar o regulamento seria uma resposta lógica para a incerteza criada pela crise do Covid-19, com ninguém podendo prever quando será o início da temporada ou quantas corridas serão realizadas. Todas as corridas perdidas impactarão diretamente a renda das equipes, com a exceção de Mônaco, que não paga taxas para a F1, e o impacto na economia global pode mexer com o futuro dos patrocínios.

Além disso, se as montadoras forem atingidas, suas equipes da F1 podem ser pressionadas para justificar sua manutenção no grid. Em um movimento para fazer melhor uso dos carros de 2020, as equipes defendem que eles sejam usados por mais tempo.

Essa mudança daria também às equipes mais espaço para respirar, enquanto desenvolvem os carros sob o novo regulamento. Isso resolveria também as preocupações das equipes do meio do grid, que se preocupam que as três equipes da ponta gastarão tanto dinheiro em 2020 no desenvolvimento dos novos carros, sem teto orçamentário, que eles teriam uma vantagem que levaria anos para ser reduzida.

Outra questão em debate é o novo Pacto de Concórdia, que ainda precisa ser assinado. Segurar o novo regulamento pode diminuir o peso financeiro de equipes que no momento possam ter dúvidas sobre sua permanência a longo prazo no esporte. O adiamento também ajudaria a Pirelli, que teria um ano a mais para desenvolver os pneus de 18 polegadas, já que o seu calendário de testes também foi impactado.

GALERIA: Veja as primeiras artes dos novos carros da F1 para 2021

Galeria Lista McLaren 2021 F1 1 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 2 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 3 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 4 / 40 Foto de: McLaren Williams 2021 5 / 40 Foto de: Williams Williams 2021 6 / 40 Foto de: Williams Williams 2021 7 / 40 Foto de: Williams Renault 2021 8 / 40 Foto de: Renault F1 Renault 2021 9 / 40 Foto de: Renault F1 Renault 2021 10 / 40 Foto de: Renault F1 F1 2021 11 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 12 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 13 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 14 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 15 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 16 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 17 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 18 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 19 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 20 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 21 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 22 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 23 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 24 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 25 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 26 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 27 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 28 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 29 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 30 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 31 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 32 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 33 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 34 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 35 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 36 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 37 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 38 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 39 / 40 Foto de: Giorgio Piola F1 2021 40 / 40 Foto de: Scott Mitchell

PODCAST: O calendário da F1 2020, o coronavírus e a Porsche Cup Brasil em Interlagos