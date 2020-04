Um dos pilotos da Fórmula 1 mais ativos no combate ao coronavírus, Lewis Hamilton esteve bem próximo do Covid-19. Recentemente, o piloto se encontrou com Sophie Trudeau, esposa do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, e o ator Idris Elba. Ambos contraíram o vírus. O primeiro caso confirmado foi o de Sophie. Logo após, Elba anunciou que também havia testado positivo e que poderia ter sido infectado no evento em Londres.

"Difícil saber quando peguei a doença. Mas fui exposto a ela [Sophie]. Foi quando a pessoa com diagnóstico positivo teve contato comigo. Então, eu posso estar [com o Covid-19] desde dia 4, quando me expus", ponderou o ator, que é fã de automobilismo e já correu de F-E. Veja:

Galeria Lista Idris Elba, Formula E 1 / 30 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Idris Elba, Formula E 2 / 30 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Idris Elba, Formula E 3 / 30 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Idris Elba, Formula E 4 / 30 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Idris Elba, Formula E 5 / 30 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Idris Elba, Formula E 6 / 30 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Jean-Eric Vergne, Techeetah, Idris Elba 7 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jean-Eric Vergne, Techeetah, Idris Elba 8 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 9 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 10 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 11 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 12 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 13 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 14 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 15 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 16 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 17 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 18 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 19 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 20 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 21 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 22 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 23 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 24 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 25 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 26 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 27 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 28 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 29 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Idris Elba 30 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A ocasião é exatamente a mesma na qual Hamilton se encontrou com Elba e Sophie (veja no tweet abaixo). Entretanto, o britânico da Mercedes já foi testado e não tem sinal de coronavírus. De todo modo, o hexacampeão parece ter sido impactado pelos fatos.

Antes do cancelamento do GP da Austrália, que abriria a temporada da F1 no último domingo, Hamilton disse que estava "chocado" com o fato de a categoria ter ido adiante com a prova em meio ao surto do Covid-19.

A manifestação do britânico veio após a confirmação de que a NBA, principal campeonato de basquete do mundo, havia paralisado as atividades em precaução ao coronavírus após a infecção de Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz que zombara da doença.

Pouco depois da fala do hexacampeão, a McLaren confirmou que um de seus funcionários havia contraído o Covid-19 e decidiu não participar da corrida de Melbourne. No fim, a prova foi cancelada, o que foi visto como a decisão correta, embora tardia, por Hamilton.

Mas a preocupação e o ativismo do britânico não pararam por aí. Mesmo depois de deixar a Austrália e de a F1 ter confirmado os adiamentos dos GPs de Bahrein e Vietnã, o piloto da Mercedes seguiu promovendo a conscientização sobre os perigos do coronavírus.

Nas redes sociais, o hexacampeão voltou a mostrar que é um porta-voz do combate ao Covid-19 e fez um vídeo sobre como se prevenir do vírus: "Lavar as mãos é a coisa mais importante que você pode fazer para proteger você mesmo e os outros contra o coronavírus". Assista:

Covid iguala acidente e bate guerra como fator mais impactante em um ano da F1