Deputada Erika Hilton promete ir à justiça contra Sérgio Maurício; saiba versão do narrador

A deputada federal Erika Hilton (PSOL) prometeu “ir para cima com toda a força” sobre Sérgio Maurício, narrador da Fórmula 1 do Grupo Bandeirantes. As declarações da parlamentar foram dadas à colunista da Folha de S. Paulo Mônica Bergamo.

Maurício foi afastado pela Band nesta quarta-feira após supostamente ter chamado a deputada de “fake news humana, essa coisa”, após retuitar várias postagens com mensagens de conteúdo político partidário. Neste momento, o narrador não estará na cobertura não só da F1, mas também na fase final do Campeonato Carioca de futebol.

"Acabei tomando ciência dessa conduta, que na minha avaliação é criminosa", disse Hilton à jornalista da FSP.

"Irei para cima com toda a força, juridicamente, para que haja uma responsabilização por mim, pela comunidade LGBTQIA+, pelas pessoas trans e contra a violência."

"Acho muito plausível a atitude que a Band tomou de afastá-lo", comentou. "Mas nós esperamos muito mais do que apenas afastamento. Nós esperamos que pessoas que cometam crime contra a nossa existência, contra a nossa dignidade, possam respondê-lo criminalmente."

O outro lado

Os posts da conta @sergiomdoficial foram feitos no último domingo, dia 23 de fevereiro, mas o narrador, em entrevista à coluna Outro Canal, do F5, do Grupo Folha, negou ser o autor das publicações.

"Não é a primeira vez que pessoas de forma maliciosa criam perfis falsos e/ou reproduzem falas inverídicas usando a minha imagem", comentou.

"Não conheço e nada tenho contra ou a favor da deputada Erika Hilton. Fiquei sabendo disso através da minha chefia. O mais incrível é que tenho que me defender disso. Estou tomando as providências jurídicas", prometeu.

Apesar de Sérgio Maurício avisar que vai à justiça, sua versão foi contestada pela deputada: "Essa história de dizer que não era ele é um absurdo, porque o perfil é um que a Band marca em muitas outras questões voltadas à Fórmula 1".

Procurada pelo Motorsport.com, a Band não se pronunciou sobre o caso. A temporada de 2025 da F1 começa no dia 16 de março, com o GP da Austrália, Nesta semana está acontecendo os testes de pré-temporada no Bahrein, com o microfone da narração sendo dividido entre Napoleão de Almeida e Ivan Bruno.

