Voz da Fórmula 1 na Band, o narrador Sérgio Maurício foi afastado das primeiras transmissões da categoria na emissora este ano, após polêmica no X, antigo Twitter, envolvendo a deputada Erika Hilton (PSOL).

Respondendo com tom de aprovação a uma postagem de teor transfóbico contra a parlamentar do PSOL no X, o narrador acabou gerando indignação nas redes e a controvérsia ganhou força, culminando na decisão da Band de afastar o jornalista da pré-temporada de F1, conforme soube o Motorsport.com.

Mauricio alega que o perfil em seu nome é 'fake' (falso) e que não foi o autor das referidas postagens de tom crítico à deputada trans. O jornalista Gabriel Vaquer, do F5, informa que Sérgio estava escalado para a pré-temporada, mas a mudança de última hora ocorreu. O Motorsport.com confirmou a informação.

A reportagem contatou a assessoria de imprensa do Grupo Bandeirantes para uma posição sobre o caso. O espaço segue aberto. No BandSports, Carlos Fernando, Napoleão de Almeida e Ivan Bruno se alternaram na narração do primeiro dia de testes de pré-temporada, em Sakhir, no Bahrein.

ENTENDA O CASO

Conforme as capturas de tela do tweet supracitado (veja prints abaixo), Maurício repercutiu discurso preconceituoso de outro internauta sobre a deputada psolista, gerando grande indignação nas redes sociais.

Apesar de Sérgio alegar que a conta é fake, o próprio Grupo Bandeirantes marcava o perfil em questão em postagens de divulgação das transmissões da emissora. Além disso, o perfil contava com fotos de bastidores dos estúdios, o que fez com que os fãs duvidassem da alegação do jornalista.

Cronologia

Em 23 de fevereiro, o perfil @sergiomdoficial comentou uma postagem no X chamando Hilton de “uma fake news humana” e “coisa”, reiterando ofensas do usuário do ex-Twitter Oliver Noronha - @olivernoronha.

“Erika Hilton, que na verdade é Felipe Santos, tem alguns problemas de aceitação bem alarmantes. Diz ter orgulho de ser negro, mas clareia a pele e afina o rosto com procedimentos estéticos. Exalta suas origens, mas alisa o cabelo e pinta de loiro. Diz que é preconceito o fato de outros não o aceitarem como ele é, mas nem ele aceita ser homem e finge ser mulher”, escreveu Noronha.

F1 AO VIVO! BORTOLETO À FRENTE DE HAMILTON e NORRIS LÍDER: tudo do 1º DIA da PRÉ-TEMPORADA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!