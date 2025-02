O teste de pré-temporada de 2025 da Fórmula 1 no Bahrein foi atingido por um segundo 'problema de logística' em dois dias - a chuva deixou temporariamente apenas duas equipes aptas a correr no meio da primeira sessão de quinta-feira (27).

Isso ocorreu depois do corte de energia de quarta-feira (26) na pista de Sakhir, que levou a um atraso de uma hora antes da corrida noturna do primeiro dia e a uma eventual extensão do tempo disponível.

Na manhã de quinta, o paddock chegou de volta sob o raro céu escuro da região do Bahrein, que havia aparecido durante toda a corrida à luz do dia no dia anterior.

Desta vez, no entanto, a chuva já estava caindo de forma constante, embora não a ponto de as equipes não poderem enviar carros com pneus slicks quando a primeira sessão começou às 10h, horário local.

Mas, cerca de 90 minutos depois, a chuva estava caindo forte o suficiente para exigir pneus intermediários para que os carros pudessem circular com segurança, que apenas as equipes Aston Martin e Haas escolheram levar.

Diferentemente das corridas regulares de F1, em que cada equipe recebe sete jogos de pneus para pista molhada (cinco intermediários e dois de chuva), para esse teste as equipes puderam escolher como preencher o total de 35 jogos, por equipe, de pneus Pirelli nas linhas de clima seco e molhado da empresa.

A Aston tem três jogos de intermediários, enquanto a Haas tem um jogo de intermediários e um jogo de chuva, com o restante tendo que esperar uma hora antes de poderem voltar a usar pneus slicks - um impacto significativo no que já é um tempo de teste altamente restrito, quando as equipes têm apenas três dias para deixar seus novos carros prontos para correr antes do início da campanha de 2025.

Por um tempo, durante a hora essencialmente perdida, apenas Esteban Ocon, da Haas, correu brevemente nos intermediários da equipe americana, quando a metade da sessão da manhã se aproximava, em meio a uma calmaria geral na corrida.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O chefe da Pirelli na F1, Mario Isola, explicou com exclusividade ao Motorsport.com como as equipes fizeram suas escolhas de pneus de teste, com os habituais conjuntos de corrida indisponíveis, mesmo como reserva, porque o GP do Bahrein não é a abertura da temporada de 2025.

"No passado, o Bahrein era a primeira corrida do ano", disse o italiano. "E isso significa que também tínhamos o conjunto mais amplo [de pneus para clima úmido] que trouxemos para a corrida, disponível aqui".

"Mas este ano, a primeira corrida é na Austrália. Portanto, quando damos liberdade para as equipes decidirem quais são os 35 jogos de pneus disponíveis para o teste, elas têm a liberdade de usar qualquer pneu para pista molhada, intermediário, o que quiserem".

"Sabendo disso, como os pneus para a corrida estão na Austrália e não no Bahrein, se decidissem não usar um intermediário e um molhado, já sabiam que, em caso de chuva, não poderiam correr".

"Eles tomaram a decisão e nós a respeitamos. Quero dizer, é a escolha deles. Eles tinham a opção de escolher qualquer coisa, como fizeram a Aston Martin e a Haas".

Isola também sugeriu que "no passado, provavelmente, eles estavam confiando no fato de que há muito pouca possibilidade de chuva no Bahrein".

