Com a nova data confirmada para 15 de março, visando atender a agenda de todos os participantes, a partir das 14h Curitiba recebe o Red Bull Showrun, um evento realizado em parceria com a prefeitura da capital paranaense e o governo do estado, levando às ruas veículos históricos e pilotos famosos do mundo da Fórmula 1, como Enzo Fittipaldi -- além do ícone off-road Lucas Moraes. Pela primeira vez no Brasil, o evento gratuito e aberto ao público vai transformar a cidade em um palco da velocidade.

A abertura ficará por conta de Rafael Goberna, que sobrevoará o evento com manobras de parapente, dando início ao show nas alturas. Ao longo do dia, o público poderá acompanhar demonstrações com Bruno Crivilin, motociclista multicampeão brasileiro de Enduro, e Moraes, primeiro brasileiro no top 3 do Dakar, que conduzirá um UTV. Letícia Bufoni, pilota da Porsche Cup Brasil e hexacampeã mundial de skate, mostrará seu talento sobre as quatro rodas em um desafio inédito de drift.

Já Aaron Colton, mestre das acrobacias em motocicletas, testará seus limites com manobras radicais sobre duas rodas. Além disso, Fittipaldi também marcará presença representando a nova geração do automobilismo brasileiro.

Representando o talento local, Gui Khury, prodígio do skate e o atleta mais jovem a completar um 1080 em uma rampa vertical, também prestigiará o evento. Para coroar esse grande espetáculo, Patrick Friesacher, ex-piloto de Fórmula 1 (Minardi, 2005) e um dos pilotos oficiais da equipe Red Bull Showrun, levará às ruas de Curitiba toda a potência do RB7 – o lendário carro que marcou a temporada de 2011, quando Sebastian Vettel conquistou os dois títulos mundiais.

SERVIÇO

Red Bull Showrun 2025

Data: 15 de março de 2025, a partir das 14:00

Endereço: Av. Cândido de Abreu - Centro Cívico, Curitiba - PR, 82590-300

Entrada: Gratuita

BORTOLETO À FRENTE DE HAMILTON e NORRIS LÍDER: tudo do 1º DIA da PRÉ-TEMPORADA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!