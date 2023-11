Lando Norris palmeirense? Sim! O piloto da McLaren na Fórmula 1 revelou, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira em Interlagos, palco do GP de São Paulo, que assistiu à partida entre Palmeiras e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, realizada nessa quarta-feira, no estádio Nilton Santos. O time paulista, 11 vezes campeão brasileiro, ganhou de virada do atual líder do Brasileirão.

O britânico, que assistiu a jogos do Palmeiras em 2021 e 2022 no Allianz Parque, não pôde comparecer ao estádio na disputa do time paulista diante da equipe carioca pelo fato do jogo ter acontecido no Rio de Janeiro. Mas se engana quem pensou que ele deixou de acompanhar a equipe comandada pelo polêmico técnico português Abel Ferreira.

"O Palmeiras ganhou ontem à noite do líder (do campeonato)... Não importa, eu não sei o nome. O outro time estava ganhando de três a zero até o intervalo e o Palmeiras voltou bem para o segundo tempo e ganhou de quatro a três", disse ao Motorsport.com.

Depois de esquecer o nome do Botafogo e dar um resumo da partida, Norris ainda avaliou o 'cenário' do Palmeiras em busca do título nacional e desejou boa sorte para o time alviverde.

Sim, eu assisti o jogo! Tenho torcido para o Palmeiras nos últimos três anos, no ano passado eu pude ir ao estádio assistir o jogo e foi ótimo. Eu não estive em muitos jogos de futebol na minha vida, estive mais em jogos do Palmeiras do que em qualquer outro. Isso se tornou uma 'tradição' toda vez que eu venho. Parabéns para eles por ontem, eles deixaram viva a briga pelo título, então espero que eles consigam", completou Lando.

Palmeiras de Norris 'invade' Interlagos

Mas não foi apenas por Norris que o Palmeiras esteve presente no paddock da F1 em Interlagos. Dois dos jogadores titulares da equipe estiveram presentes nesta quinta-feira. O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Uruguai, e o zagueiro Gustavo Gómez, do Paraguai, presentearam os pilotos da Alpine, os franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon, com uma camisa do time alviverde.

Piquerez inclusive falou ao Motorsport.com: "Foi muito bom [visitar o box da Alpine]... uma experiência nova para nós, então foi muito legal. Agora conheci Gasly e Ocon, então quero desejar toda a sorte do mundo para a corrida de domingo".

Confira os horários da Fórmula 1 em Interlagos:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 11h30 Bandsports Classificação (Para o GP de domingo) Sexta-feira 15h Bandsports Classificação Sprint Sábado 11h Bandsports Corrida Sprint Sábado 15h30 Band e Bandsports GP de São Paulo Domingo 14h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

