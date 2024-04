Lewis Hamilton deu início a um grande dominó no mercado de pilotos ao anunciar antes da temporada que irá para a Ferrari no próximo ano. Desde então, não houve nenhuma novidade significativa, mas isso pode mudar a qualquer momento.

Helmut Marko também falou sobre isso à Sky Sports, quando disse que embora não costumem tratar da questão dos pilotos em abril, este ano a situação é bem diferente, pois tudo começou mais cedo do que o habitual. Ao mesmo tempo, ele também enfatizou que a decisão sobre a dupla de pilotos do próximo ano não será tomada tão cedo.

Apesar disso, Ralf Schumacher insiste que muito poderá ser esclarecido nas próximas semanas: “Eu realmente não acredito que a Red Bull só tomará uma decisão no verão. Agora é a hora de atacar, especialmente com Sainz no mercado. Isso tem que acontecer agora.”

“Se alguém tiver que sair, será [Sergio] Pérez. Enquanto isso, [Fernando] Alonso também está disponível, por isso pode ser urgente para a Red Bull tomar uma decisão o mais rápido possível.”

Quanto às chances de Sainz, a formação anterior da Red Bull não está necessariamente no topo da lista, acredita Schumacher. “Não acho que ele será a prioridade número um, pois Helmut Marko já o deixou ir”, disse ele, referindo-se ao tempo de Sainz na Toro Rosso, de onde acabou indo para a Renault em vez da Red Bull.

“Antes, ele promoveu Max em vez dele porque Marko claramente pensava que ele era o melhor piloto. Portanto, Carlos não terá vida fácil enquanto o Dr. Marko toma as decisões.”

