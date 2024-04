F1: De saída da Ferrari, Sainz tem pouco tempo para decidir futuro

Diante do acordo entre Lewis Hamilton e a Ferrari para 2025, Carlos Sainz não terá o contrato renovado e perderá o acento em 2025. A recente vitória de Sainz em Melbourne mostrou o potencial dele na Fórmula 1 e atraiu comentários positivos sobre o piloto. Mas, mesmo que a temporada de 2024 ainda esteja no começo, Sainz tem que tomar a decisão de qual destino seguirá em 2025 nas próximas semanas.

Isso porque a Audi - nova proprietária da Sauber, que vai assumir o time em 2026 - deu a Sainz algumas semanas para avaliar a oferta e aceitar os termos. A revista Auto Motor und Sport publicou que o piloto tem até meados de abril para dar a resposta definitiva para a proposta.

A publicação ainda afirmou que a outra vaga da equipe será preenchida por Nico Hulkenberg, que atualmente está na Haas.

Essa "pressão" pela resposta se dá porque, segundo o jornal Bild, o CEO da Sauber, Andreas Seidl, quer que o projeto seja bem estruturado. Na atual temporada, a Sauber está enfrentando dificuldade com o ritmo do carro e também com o design das rodas - que está prejudicando as trocas de pneus.

Essa não é a única oportunidade de Sainz. Os rumores dão conta de que ele está sendo cotado na Mercedes e na Red Bull. Na entrevista coletiva do GP do Japão, Sainz disse que está conversando com "praticamente todas as equipes".

"Obviamente, estou conversando com algumas equipes porque ainda não tenho emprego para o próximo ano. Portanto, temos que fazer isso junto com minha equipe administrativa. Então, estamos conversando com praticamente todos eles. Trata-se de entrar em mais detalhes e ver opções mais realistas, quais são as melhores opções para mim e para o meu futuro."

"Não tenho nada nem novidades para contar aqui hoje. Tudo o que posso dizer é que agora é a hora de acelerar um pouco as coisas e espero que possamos fazer isso o mais rápido possível.", encerrou.

O atual piloto da Ferrari conta com o apoio do pai nas negociações. Carlos Sainz Sr., lenda do rally, declarou, em entrevista para a Sky Itália, que não tem novidades.

"É difícil dizer onde meu filho estará em 2025”. Espero vê-lo em um carro que possa lutar pela vitória. Tudo o que aconteceu com a Ferrari foi uma surpresa, não esperávamos, e agora estamos tentando entender o que fazer e para onde ir. Enquanto isso, a Ferrari parece estar permitindo que ambos os pilotos disputem livremente, e o clima é bom entre ele e Charles [Leclerc]. A Red Bull ainda é a favorita, mas a Ferrari está mais próxima agora", disse Sainz pai.

