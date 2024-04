F1: Descobertas no simulador ligam alertas sobre carro de 2026

Os planos para se ter uma aerodinâmica ativa na Fórmula 1 para 2026 estão programados para uma reformulação após algumas descobertas alarmantes no simulador de um dos primeiros modelos de carro, apurou o Motorsport.com.

Como parte do esforço para aumentar o desempenho do carro para ajudar a acomodar as características dos novos motores turbo híbridos que apresentam uma divisão de potência 50/50 entre o motor de combustão interna e a bateria, os novos carros terão uma aerodinâmica móvel.

A ideia é que as asas do carro sejam capazes de funcionar em uma configuração de alto downforce nas curvas para ajudar a proporcionar aderência, antes de mudar para uma configuração de baixo arrasto nas retas para ajudar a aumentar a velocidade.

Um caminho explorado era que apenas a asa traseira fosse móvel, pois poderia então funcionar facilmente em conjunto com o DRS e seria a solução menos complicada.

No entanto, com algumas equipes avaliando recentemente o que é conhecido como modelo básico de carro ‘Fangio’ em simuladores para tentar entender como isso funciona, surgiram algumas características preocupantes.

Segundo fontes, quando a asa traseira estava na configuração de menor arrasto e o motor estava na potência máxima, o carro ficava quase impossível de dirigir – com vários exemplos de pilotos rodando em retas sob aceleração ou sendo incapazes de fazer as menores curvas sem a traseira saindo.

Isto foi desencadeado por uma mudança no equilíbrio aerodinâmico que foi estimada em três vezes maior do que a observada atualmente quando o DRS está aberto.

Uma fonte chegou a sugerir que a única maneira de evitar que os carros patinassem seria guiar de forma tão conservadora que os tempos das voltas acabassem sendo mais lentos do que os atuais das máquinas de Fórmula 2.

Entende-se que representantes da FIA visitaram recentemente as instalações da equipe para entender melhor o que está acontecendo e o que pode ser aprendido com as descobertas do simulador.

E fontes da FIA revelaram que se chegou à conclusão de que o plano aerodinâmico móvel não funcionará apenas com a mudança de configuração da asa traseira.

Em vez disso, a FIA decidiu que o plano aerodinâmico para 2026 precisará incorporar o movimento das asas dianteira e traseira em conjunto se os carros quiserem entregar as características de desempenho esperadas.

Ao garantir que as duas asas trabalhem juntas, isso deverá ajudar a reduzir o deslocamento do equilíbrio aerodinâmico que tem causado problemas no simulador.

À medida que os esforços continuam para definir os regulamentos aerodinâmicos antes do final de junho, o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, disse que acolheu com satisfação a FIA ao ouvir as preocupações da equipe sobre o que estavam descobrindo.

Ele alertou no ano passado que havia o risco de a F1 ficar com “carros Frankenstein” devido à forma como as regras do chassi tinham que se ajustar à escolha da unidade de potência.

“Acho que houve uma boa progressão”, disse Horner ao Motorsport.com. “Acho que a FIA aceitou parte do feedback e algumas alterações foram feitas.

“Estamos aguardando os regulamentos do chassi, que agora serão uma parte fundamental do pacote 2026 e como isso interage com essas unidades de potência.

“Os vários grupos de trabalho estão trabalhando arduamente nisso e é importante que concluamos algo num futuro próximo.”

Questionado se as descobertas das equipes no simulador foram motivo de preocupação, Horner disse: “As regras são as mesmas para todos no final do dia.

“Então, é como você os aplica e traduz. Não creio que tenhamos medo de quaisquer que sejam as regras, pois é o mesmo ponto de partida para todos.

“Quando estiverem finalizados, sem dúvida descobriremos quaisquer problemas que existam com as regras, mas isso não é diferente de qualquer outra mudança regulatória.”

