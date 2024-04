Carlos Sainz conquistou a primeira vitória do ano na Fórmula 1 em Melbourne, apenas duas semanas após ser submetido a uma cirurgia de retirada de apêndice.

Questionado sobre como estava se sentindo durante a coletiva de imprensa para o GP do Japão, ele respondeu: “Me sinto 100%”.

“Andei de bicicleta esta semana; na semana passada fiquei na Austrália e comecei a voltar à academia.”

“Ainda não consigo levantar pesos como antes, mas pelo menos posso fazer meus treinos e sinto que voltei a 100%.”

"Veremos o quão rápidos poderemos ser neste fim de semana. Como sempre disse no passado, penso que é importante virar a página rapidamente; não importa se o resultado é bom ou ruim."

“Obviamente, é mais difícil virar a página depois de uma boa corrida porque você quer continuar aproveitando o momento, mas na segunda-feira virei a página, tentando me concentrar no meu treinamento e me preparar ao máximo possível para o Japão.”

"Também acho que será uma pista difícil para nós. Acho que foi um dos lugares mais fortes para a Red Bull no ano passado. Se bem me lembro, há quatro ou cinco meses estávamos 0.7s a 0.8s atrás daqui."

“Portanto, este ano veremos onde estamos e se podemos pelo menos chegar mais perto.”

Posteriormente, Sainz foi questionado com quem ele vem se encontrando para uma vaga em 2025.

"Obviamente, estou conversando com algumas equipes porque ainda não tenho emprego para o próximo ano. Portanto, temos que fazer isso junto com minha equipe administrativa."

“Então, estamos conversando com praticamente todos eles. Trata-se de entrar em mais detalhes e ver opções mais realistas, quais são as melhores opções para mim e para o meu futuro.”

"Não tenho nada nem novidades para contar aqui hoje."

“Tudo o que posso dizer é que agora é a hora de acelerar um pouco as coisas e espero que possamos fazer isso o mais rápido possível.”

Questionado se eles teriam alguma novidade para este fim de semana, já que pareciam muito fortes na Austrália, Sainz disse: “É justo dizer que parecíamos muito fortes na Austrália, mas acho que em situações como esta é preciso calcular a média das três primeiras corridas”.

“Acho que, em média, estamos alguns décimos atrás da Red Bull e provavelmente precisamos de uma atualização para poder competir com eles, especialmente em pistas como Suzuka”.

“Acho que o trabalho que a equipe fez este ano é extremamente bom porque o carro deu um grande passo à frente”.

"Só precisamos de mais disso. Se quisermos vencer em circuitos como o Japão, precisamos de mais algumas atualizações."

"Não há grandes atualizações chegando aqui. Acho que é uma coisa muito pequena na traseira do carro. Mas teremos atualizações chegando mais tarde na temporada."

"Espero que este seja um bom passo na mesma direção", respondeu.

