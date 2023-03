Carregar reprodutor de áudio

O GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 estava cercado de expectativas sobre a performance da Ferrari, com a possibilidade de deixar as coisas menos fáceis para a Red Bull. Mas, tendo que encarar questões de confiabilidade, como uma punição de grid a Charles Leclerc, o fim de semana da equipe italiana foi bem diferente, além de ver mais um pódio de Fernando Alonso e sua Aston Martin.

O Podcast Motorsport.com analisa o momento ferrarista em comparação a outra equipe que vive dias turbulentos, a Mercedes.

