Ex-Red Bull crê que Albon ainda tem chances de ficar em 2021

Estamos a quatro meses do início da temporada 2021 da Fórmula 1 e o grid da categoria segue longe de estar completo. E entre as vagas disponíveis, a segunda da Red Bull, para correr ao lado de Max Verstappen, segue sendo a mais cobiçada e o maior alvo de especulações. Alex Albon seguirá ou perderá a vaga para Nico Hulkenberg ou Sergio Pérez? Para um ex-Red Bull, o tailandês está vivo nessa luta.

Inicialmente, a Red Bull pretendia bater o martelo até o GP da Turquia, mas, recentemente, o consultor da marca austríaca, Helmut Marko, confirmou que uma decisão não será tomada antes do fim da temporada, com o GP de Abu Dhabi fechando o ano em 13 de dezembro.

Com isso, Alex Albon ganha mais um espaço para respirar e provar que merece seguir com a equipe, apesar de diversas críticas que recebe devido a um ano bastante irregular. Apesar de provas boas como nos GPs da Áustria e de Mugello, o tailandês não consegue acompanhar Verstappen e ocupa apenas a nona colocação no Mundial de Pilotos, atrás de Pérez, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo e a dupla da McLaren.

E para Doornbos, ex-F1 que correu brevemente na Red Bull em 2006, o tailandês ainda tem chances de se manter na equipe. Em entrevista ao portal Nu.nl, o holandês acredita que a possibilidade de Hulk ou Pérez conquistar a vaga são cada vez menores.

"Sim, acredito que sim, embora ele tenha tido um ano desastroso até aqui. Mas, se Albon puder atingir seu melhor nas últimas três corridas, acredito que ele poderá seguir com a Red Bull para o próximo ano".

"Tenho a sensação de que as chances de Nico Hulkenberg são cada vez menores neste momento. Sergio Pérez voltou a entregar boas performances com aquele segundo lugar no GP da Turquia, e acredito que seus patrocinadores mexicanos são vistos como muito bem-vindos na Red Bull".

