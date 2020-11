Pirelli confirma testes com pneus de 2021 no TL2 do GP do Bahrein

A sexta-feira da Fórmula 1 no Bahrein não será destinada apenas às equipes se acostumarem com a pista e fazerem seu tradicional programa de ajustes para o final de semana. A Pirelli confirmou que o grid participará de um teste de 30 minutos no TL2 com os compostos de 2021.

Para o próximo ano, a Pirelli está desenvolvendo um composto com pequenas mudanças em relação ao de 2020, que é o mesmo que foi usado no ano anterior. Amanhã, cada piloto terá direito a dois conjuntos de pneus de 2021, dando sequência ao teste feito no TL2 em Portimão.

Após a sessão em Portugal, a Pirelli homologou a nova especificação conforme exigências do regulamento e, agora, todos os pilotos terão a chance de andar com o modelo de 2021, já que, no teste anterior, metade do grid andou com o composto que foi descartado para o próximo ano.

O teste agendado para amanhã envolve o composto C3 e cada piloto deverá completar pelo menos seis voltas consecutivas. A proposta das sessões, que devem se repetir em Abu Dhabi, é que tanto Pirelli quanto equipes possam coletar dados para 2021.

Para não complicar o trabalho das equipes, a Pirelli concedeu uma maior flexibilidade: o horário oficial da sessão será o TL2 mas, caso queiram, podem antecipar um primeiro teste no TL1.

Em comparação com as pressões dos pneus de 2020, os valores dos modelos entregues às equipes no Bahrein preveem 1 psi a menos na frente e 0,5 a menos na traseira. A redução é um dos principais objetivos da próxima geração, na esperança de que as medidas introduzidas pela FIA reduzam o downforce dos carros.

Em Abu Dhabi, os testes serão focados no composto C4, com um único conjunto sendo distribuído para análise durante o TL2. Nesse caso, a Pirelli pediu que as equipes completem um mínimo de oito voltas consecutivas para coleta de dados.

