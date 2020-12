Robert Doornbos, ex-piloto holandês que correu pela Red Bull na Fórmula 1, afirmou que o chefe de equipe Toto Wolff colocou George Russell na Mercedes para o GP de Sakhir a fim de impactar a negociação com Lewis Hamilton pela renovação de contrato do heptacampeão.

“Hamilton e Toto Wolff entraram em uma negociação difícil. Toto fez isso de propósito, é claro. Caso contrário, ele teria usado o piloto reserva da equipe (o belga Stoffel Vandoorne)", explicou Doornbos ao ‘Crashing in the Kitchen’, da Ziggo Sport.

"Isso é político. Hamilton pede milhões, mas o novo CEO da Daimler diz que quer cortar custos na F1, então fica difícil. Já Russell mostrou que também pode pilotar rápido. Não sei ainda se consegue conquistar sete títulos, mas aceitaria correr pela equipe por bem menos", ponderou.

Doornbos

Doornbos ainda comentou a situação do finlandês Valtteri Bottas, que tem vínculo com a Mercedes para 2021. “Ele agora deve olhar para o contrato todas as vezes e pensar: ‘Que cara de sorte eu sou por já ter assinado’."

As declarações do holandês vêm após Bottas ter feito uma corrida decepcionante no GP de Sakhir. Depois de largar da pole position, o finlandês foi ultrapassado por Russell com facilidades em duas oportunidades no anel externo do Bahrein.

Assim, o jovem britânico de 22 anos aproveitou para pressionar para uma vaga na Mercedes, afirmando após a prova que espera dar uma dor de cabeça para Wolff "não só para 2022, mas talvez antes".

A SURRA de Russell em Bottas, REDENÇÃO de Pérez e a SUPERAÇÃO de Petecof; veja

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em sua estreia na F1

Your browser does not support the audio element.

.