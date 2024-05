GP de Miami faz F1 ter recorde de audiência na TV americana

O GP de Miami proporcionou à Fórmula 1 sua maior audiência ao vivo nos Estados Unidos, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira.

A transmissão da ABC da primeira vitória de Lando Norris atraiu uma audiência média de 3,1 milhões de telespectadores, o que bate o recorde anterior de 2,6 milhões que assistiram ao evento inaugural de Miami em 2022.

Isso também marca um aumento de 48% na audiência em relação ao ano passado, quando a audiência caiu para 2,1 milhões no segundo evento de Miami.

Embora o evento, no final da tarde, o apresente tarde para uma audiência televisiva europeia e asiática, ela provou claramente ser benéfica para captar a atenção nos EUA, uma vez que as suas corridas são as três mais vistas na história do país.

A corrida sprint de sábado, que foi transmitida pela ESPN, atraiu 946.000 espectadores, o maior público de uma corrida sprint nos EUA desde que o formato foi introduzido em 2021. A classificação oficial no sábado atraiu uma audiência de 625.000.

O aumento do interesse dos EUA na corrida de Miami é uma boa notícia para o parceiro de transmissão da F1, já que o início da temporada apresentou alguns números mistos.

A abertura da temporada no Bahrein conquistou 1,12 milhão de telespectadores, abaixo dos 1,31 milhão que assistiram em 2023.

O GP da Arábia Saudita registrou então uma queda de 40% na audiência ano após ano, com 920.000 espectadores em comparação com os 1,523 milhão que assistiram à corrida de 2023.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3rd position, on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

No entanto, parte dessa queda foi atribuída ao fato de a corrida ser transmitida em um sábado e exibida na ESPN2.

O GP da China, que foi ao ar às 3h, horário do leste, atraiu apenas 626.000 espectadores – embora este número tenha sido bem superior aos 268.000 que assistiram à corrida anterior de Xangai, em 2019.

Com a F1 fazendo grandes esforços para aumentar o público em Miami, uma multidão de 270 mil pessoas no fim de semana passado mostrou um forte apetite pelas corridas.

Daniel Ricciardo sugeriu no fim de semana que o GP de Miami parecia estar cercado pelo tipo de entusiasmo normalmente associado ao Super Bowl.

“Parece, e não estou tentando dizer, que é o Super Bowl, mas a semana do Super Bowl”, disse ele.

“É como uma semana inteira de coisas. Sinto que nossas semanas cresceram agora, não ao ponto de uma semana do Super Bowl, mas está chegando lá com eventos e as pessoas estão interessadas.

“É a partir de uma quarta-feira e não é só no domingo que eles estão ansiosos para a corrida. Tivemos um público muito bom, muitos jovens, eu sinto, e muito público novo entrando. para fazer o esporte crescer, com certeza."

NORRIS vence 1ª, mas RBR está AMEAÇADA em 2024? Wolff IRONIZA chefão taurino, a F1 pós-Miami e mais

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST #9 - Tudo sobre as novas regras da MotoGP para 2027 e a prévia do GP da França

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!