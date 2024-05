Kevin Magnussen está na 'berlinda' na Fórmula 1. O dinamarquês já acumula 10 pontos na superlicença e pode, a qualquer momento ao longo da temporada 2024, ser suspenso em uma corrida, com isso, a equipe Haas teria que acionar o piloto reserva: o brasileiro Pietro Fittipaldi. Contudo, Fittipaldi não está disponível em todas as datas.

De acordo com o regulamento da F1, quando um piloto acumula 12 pontos na superlicença ele é suspenso por uma corrida. Com o acúmulo de 10 e como os primeiros pontos só expiram em 2025, o dinamarquês corre o risco de ser suspenso a qualquer momento.

Reserva oficial da Haas, em 2024 Pietro Fittipaldi está fazendo a temporada completa da Indy pela Rahal Letterman Lanigan Racing e, por isso, caso seja acionado, dependendo da data, ele não poderá levar a bandeira brasileira à F1.

Confira as datas

GP de F1 Data GP de Indy GP da Emilia Romagna 19 de maio GP de Mônaco 26 de maio 500 Milhas de Indianápolis GP do Canadá 9 de junho Road America GP da Espanha 23 de junho Laguna Seca GP da Áustria 30 de junho GP da Grã-Bretanha 7 de julho Mid-Ohio GP da Hungria 21 de julho Toronto GP da Bélgica 28 de julho GP da Holanda 25 de agosto Portland GP da Itália 1º de setembro Milwaukee GP do Azerbaijão 15 de setembro Nashville GP de Singapura 22 de setembro GP dos EUA 20 de outubro GP da Cidade do México 27 de outubro GP de São Paulo 3 de novembro GP de Las Vegas 23 de novembro GP do Catar 1º de dezembro GP de Abu Dhabi 8 de dezembro

