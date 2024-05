Enzo Fittipaldi participará do teste de novato da Fórmula E, que será realizado no dia 13 de maio em Berlim.

O brasileiro testará pela Jaguar, mesma equipe que seu irmão Pietro fez o testes em 2017 e 2019. Além de Enzo, também estão confirmados Felipe Drugovich, pela Maserati, e Caio Collet pela Nissan.

Neste ano, Fittipaldi está competindo pela Fórmula 2 pela terceira temporada consecutiva. O brasileiro é piloto da equipe Van Amersfoort Racing e ocupa a sexta colocação do campeonato com 32 pontos.

