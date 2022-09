Carregar reprodutor de áudio

O diretor comercial administrativo Brandon Snow da Fórmula 1, disse que a categoria pretende realizar mais de três corridas nos EUA que estão confirmadas para 2023 - Miami, Austin e Las Vegas. Essa declaração se dá após suspeitas de que o prefeito de Nova York, Eric Adams, sugeriu um local para a F1 disputar um GP na cidade.

"Há mais capacidade de crescer nos EUA, mas eu diria que, por enquanto, estamos confotáveis com três", disse o diretor.

Sobre a quatidade de corridas na América do Norte, Snow desta que já são realizadas cinco e cita o limite de corridas por temporada.

"Quando você conta Montreal, são quatro e com o México são cinco. Temos um número máximo de corridas que podemos fazer – já temos 23 e acho que 25 é provavelmente o máximo. Certamente os EUA têm oportunidade de crescimento, mas acho que por enquanto estamos bem onde estamos.”

De acordo com o artigo 5.5 do regulamento esportivo da Fórmula 1, o limite é de 24 corridas por temporada. Esse número foi acordado no Pacto de Concórdia, assinado pelas equipes da F1 em 2020, com vigência de 2021 até 2025.

Embora não possa adicionar mais corridas em solo estadunidense no calendário, Snow declarou que a F1 tentará entrar ainda mais no mercado americano após o sucesso da série produzida pela Netflix, "Drive To Survive", com a ajuda do bom relacionamento com a produtora.

“Prevemos que esse relacionamento e as temporadas continuem a crescer. Mas já estamos vendo outras formas de produzir mais conteúdo, então um bom exemplo é que nós acabamos de lançar uma parceria com a Amazon, no novo aplicativo de áudio. Imaginamos que a combinação de todas essas coisas juntas, mais “Drive To Survive”, mais nosso relacionamento com a ESPN e o que eles farão para abraçar esse público – e (vamos) lançar um produto no mercado que não parecerá tão europeu.”

SER F..., dedicado, estudar muito e mais: RICO PENTEADO dá dicas de como chegar à F1

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music