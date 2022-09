Carregar reprodutor de áudio

O piloto da Williams Alex Albon fez sua primeira aparição após receber alta do hospital devido a uma cirurgia no apêndice e uma insuficiência respiratória pós-cirúrgica. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o tailandês disse que se sente melhor e mira o retorno no GP de Singapura de Fórmula 1 em duas semanas.

Albon teve que ser removido do GP da Itália no início do sábado devido a uma apendicite, que precisou ser operada com urgência. Nyck de Vries o substituiu e deixou uma impressão sólida, terminando em nono em sua estreia na F1.

Mas na segunda-feira após o GP, a Williams divulgou um boletim sobre a situação de Albon, revelando que o piloto havia sofrido uma insuficiência respiratória após a cirurgia, precisando ser intubado e levado à UTI.

Em pouco mais de um dia, ele havia sido retirado da respiração mecânica e transferido para um quarto, recebendo alta do hospital na terça-feira (13).

O vídeo publicado em suas redes sociais marcou sua primeira aparição desde a sexta-feira em Monza. O tailandês falou sobre a recuperação e as expectativas.

"Me sinto bem", disse. "Infelizmente tive um 'pequeno' problema no sábado, mas os médicos fizeram um grande trabalho. Agradeço muito a eles por tudo que fizeram. Saí do hospital na terça e, na sequência, voltei a Mônaco".

"O objetivo é estar preparado para Singapura. É difícil, porque é uma das corridas mais duras. Assim sei que não será fácil, mas quero mirar alto e veremos o que acontece. Agradeço a todos pelas mensagens e o apoio. Significou muito para mim. Li o máximo que pude. Espero estar de volta em Singapura".

