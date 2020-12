F1 2020: Quem foram os pilotos mais 'punidos' da temporada? Veja

Após o encerramento da temporada 2020 da Fórmula 1, chegou a hora de o Motorsport.com compilar todos os 'pontos de sanções' recebidos pelos pilotos da categoria máxima do automobilismo mundial neste ano.

Em 2014, foi introduzido o sistema de pontos de penalização na superlicença, documento necessário para um piloto correr na elite do esporte a motor. Caso um piloto extrapole 12 pontos de punição em um período de um ano, perde o GP seguinte à 'sanção' mais recente.

Tal 'gancho' nunca foi visto na F1, mas correu na temporada 2019 da Fórmula 1: foi com o piloto indiano Mahaveer Raghunathan, então competidor da equipe MP Motorsport. Mas quem foram os nomes 'marcados' na F1 2020? É o que o Motorsport.com mostra abaixo:

- De 'bad boy' a 'santo': Sebastian Vettel passou por uma grande transformação nas pistas em 2020, pelo menos quando se trata de pontos de penalização. Em 2019, o alemão da Ferrari havia sido o mais punido, com sete pontos, mas conseguiu escapar sem penalidades em 2020.

- O líder das penalidades em 2020 foi Alex Albon. O tailandês da Red Bull foi o único a acumular sete pontos: em Silverstone (batida com Magnussen), Monza (tirando Grosjean da pista), Sochi (contorno incorreto) e em Nürburgring (colisão com Kvyat).

- Heptacampeão mundial em 2020, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, teria sido o mais penalizado (com oito pontos) se os comissários não tivessem retirado os dois que lhe impuseram na Rússia. Originalmente, Hamilton havia recebido dois pontos de penalidade por ensaiar largadas duas vezes no final do pit lane, o que o deixaria bem perto da suspensão. No entanto, ele acabou o ano com seis pontos.

- Hamilton foi punido com quatro pontos já na primeira corrida da temporada, na Áustria, quando não conseguiu evitar batida com Albon, que tentava ultrapassá-lo para caçar o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, e tentar a vitória.

- Os outros dois pontos de punição a Hamilton também foram controversos: foram aplicados em Monza, quando o piloto entrou no pit lane em um momento em que a via estava fechada após um acidente na entrada dos boxes. O 'sinal vermelho', porém, estava mal sinalizado.

- George Russell, britânico da Williams, também acumulou seis pontos, mas em apenas duas corridas: foram três pontos em Silverstone e também em Istambul por ignorar as bandeiras amarelas, inclusive duplas.

- A Grã-Bretanha foi a 'nação mais sancionada' neste ano: com Lando Norris, da McLaren, há quatro pilotos penalizados (todos com pelo menos cinco pontos) que são britânicos (Albon nasceu na Grã-Bretanha e também tem passaporte britânico).

- Se Albon deixou a Red Bull com sete pontos de penalização, o mesmo vale para a Alfa Romeo, mas de forma fracionada entre seus pilotos: quatro para o finlandês Kimi Raikkonen e três para o italiano Antonio Giovinazzi.

- Também foram sancionados o russo Daniil Kvyat (AlphaTauri, 4 pontos), o canadense Lance Stroll (Racing Point, 3), o monegasco Charles Leclerc (Ferrari, 3), o mexicano Sergio Pérez (Racing Point, 2), o francês Romain Grosjean (Haas, 2), o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas, 2), o espanhol Carlos Sainz (McLaren, 1) e o francês Esteban Ocon (Renault, 1).

Os pontos de 2020 são incorporados à temporada e cada um deles expira exatamente após um ano da aplicação da sanção. De todo modo, é preciso lembrar que o campeonato deste ano começou só em julho, então a 'carteira ficará limpa' mais tarde do que o normal.

Tabela de pontos de penalização aos pilotos da F1 2020:

Piloto Total GP Pts Motivo Expira em Albon 7

Grã-Bretanha

Itália Rússia Eifel 2

2 1 2 Causar colisão

Causar colisão Regresso à pista s/seguir instruções Causar colisão 02/08/2021

06/09/2021 27/09/2021 11/10/2021 Hamilton 6 Áustria

Áustria

Itália 2

2

2 Ignorância de bandeiras amarelas

Causar colisão

Entrar em pitlane fechado 05/07/2021

05/07/2021

06/09/2021 Russell 6

Grã-Bretanha Turquia 3 3 Ignorância de bandeiras amarelas Ignorância de bandeiras amarelas 01/08/2021 15/11/2021 Räikkönen 4

Hungria

Toscana Eifel 1 1 2 Posição errada no grid

Ida tardia ao pitlane (cruzou linha branca) Causar colisão 19/07/2021

12/09/2021 11/10/2021 Kvyat 4

Espanha Portugal Bahrein 1 1 2 Ignorância de bandeiras azuis Extrapolação de limites de pista Causar colisão 16/08/2021 25/10/2021 29/11/2021 Giovinazzi 3 Grã-Bretanha

Itália 1 2 Excesso de velocidade com safety car

Entrar em pitlane fechado 02/08/2021

06/09/2021 Stroll

3 Portugal Portugal 2 1 Causar colisão Extrapolação de limites de pista 25/10/2021 25/10/2021 Norris 3 Turquia 3 Ignorância de bandeiras amarelas 15/11/2021 Leclerc

3 Estíria

Sakhir 1 2 Molestamento a outro piloto

Causar colisão 11/07/2021 06/12/2021 Magnussen 2 70 Anos da F1 2 Retorno perigoso à pista 09/08/2021 Pérez 2 Espanha

Toscana 1 1 Ignorância de bandeiras azuis Causar colisão 16/08/2021 11/09/2021 Grosjean 2

Portugal Emilia-Romagna 1 1 Extrapolação de limites de pista Extrapolação de limites de pista 25/10/2021 01/11/2021 Ocon 1 70 Anos da F1 1 Molestamento a outro piloto 08/08/2021 Sainz 1 Turquia 1 Molestamento a outro piloto 15/11/2021

