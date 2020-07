Enquanto muitas equipes da Fórmula 1 estão inquietos há meses por conta das semelhanças entre o carro deste ano da Racing Point e a Mercedes da temporada passada, o assunto agora tomou novas proporções após o protesto da Renault contra a equipe inglesa. Ao invés de reclamar sobre a 'clonagem' geral do carro da Mercedes, a Renault optou por focar nos dutos de freios.

A briga começou após o GP da Estíria, realizado no Red Bull Ring no último domingo (12), e logo agitou os bastidores da categoria. Está claro que os rivais observaram de perto as semelhanças entre o RP20 e a Mercedes W10 do ano passado, e a Renault acredita que existem semelhanças suficientes entre os dutos de freios para considerá-los uma verdadeira cópia. Veja o design de cada um dos carros:

Na traseira do carro, o design geral de tambor de freio, concha de entrada, vedação vertical e winglets relacionados é misterioso. Enquanto isso, na frente do carro, geralmente haverá mais mudanças feitas ao longo de uma temporada, com a capacidade de resfriamento alterada para se adequar às características do circuito.

Isso também significa que as equipes frequentemente precisam trocar as configurações do tambor para compensar a capacidade de refrigeração com suas demandas aerodinâmicas. O W10 da Mercedes teve, pelo menos, quatro designs diferentes durante 2019.

Você pode ver através desta comparação nas imagens acima que houve pelo menos um design semelhante, senão o mesmo, àqueles utilizados no W10. Pequenas diferenças geométricas entre os dutos da Racing Point e da Mercedes na parte de fora, entretanto, podem ser suficientes para apaziguar o representante técnico da FIA.

Mas se eles forem idênticos por dentro com a canalização - algo que apenas pode ser copiado com conhecimento interno - , isso só fortalecerá o protesto da Renault. O casamento das estruturas internas de fluxo terá um impacto aerodinâmico e termodinâmico significativo, uma lacuna que seria difícil de preencher para qualquer uma das equipes menores.

Também será interessante ver se a Mercedes recebeu algum pedido para entregar apenas um do design de seus dutos de freios - ou até todos que foram utilizados em 2019, já que houve diferenças discerníveis entre eles.

Partes listadas

Dutos de freios em carros de F1 são incrivelmente complexos e especialmente importantes porque, de acordo com o regulamento de 2020 da F1, eles entram na categoria de “Partes listadas”.

Isso significa que, diferentemente dos conjuntos de suspensão ou freios que as equipes podem comprar umas das outras, o design dos dutos de freios deve ser próprio e não proveniente de outro concorrente ou de um terceiro.

Qualquer ‘parte listada’ desenhada por um competidor ou terceiro significa que ele também possui direitos exclusivos sobre o design, desde que seja um competidor na F1. Isso não pode ser usado por nenhum outro time.

De acordo com o protesto da Renault, a FIA selou e apreendeu as peças relevantes dos carros da Racing Point e solicitou a um representante do Departamento Técnico que realize uma análise completa e informe os comissários.

O representante também está autorizado para solicitar assistência técnica externa, incluindo representantes da Racing Point, da Renault e da Mercedes. Os comissários também requisitaram que a Mercedes forneça os dutos de freios dianteiros e traseiros usados no W10 durante 2019 para que o Departamento Técnico da FIA possa usá-los para sua análise comparativa.

Galeria Lista Racing Point RP20 brake and Mercedes W10 brake comparison 1 / 10 Foto de: Motorsport.com Mercedes AMG F1 W10 , brake detail 2 / 10 Foto de: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W10 in the garage 3 / 10 Foto de: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W10, front suspension and front brake 4 / 10 Foto de: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W10, front 5 / 10 Foto de: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W10, front suspension 6 / 10 Foto de: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W10 brakes detail 7 / 10 Foto de: Giorgio Piola Mercedes front wheel assembly technical detail 8 / 10 Foto de: Giorgio Piola Mercedes front wheel assembly technical detail 9 / 10 Foto de: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 technical detail 10 / 10 Foto de: Giorgio Piola

