A Fórmula 1 permanece na Áustria para o GP que levará o nome do país no fim de semana, quando a maior categoria do automobilismo mundial organiza novo evento no Red Bull Ring.

Será que a Mercedes conseguirá dar o troco na equipe ‘da casa’? Ou será que Max Verstappen, Sergio Pérez e companhia conseguirão se distanciar ainda mais das Flexas de Prata?

Acompanhe a cobertura do Motorsport.com, com os horários das sessões no quadro abaixo, além dos nossos programas no YouTube. O fim de semana na Áustria também será da Fórmula 3 e W Series, que farão as preliminares da F1.

Confira a programação do GP da Estíria:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Treino Classificatório Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 08h50 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h35 Bandsports Corrida 2 Sábado 12h45 Bandsports Corrida 3 Domingo 06h05 Bandsports W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 11h30 Corrida Sábado 11h30 SporTV Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

RETA FINAL: Será o fim da Mercedes? E a Red Bull, será campeã?

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.